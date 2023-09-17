На фоне слухов о тяжелом состоянии и смерти Кадырова в его соцсетях появилось видео

В соцсетях подконтрольного Кремлю главы Чечни Рамзана Кадырова впервые за две недели появилось личное видео на фоне слухов о резком ухудшении его здоровья и даже смерти.

Источник: Кадыров в Telegram, "Агентство", "Медуза"

Детали: На видео, опубликованном в воскресенье, Кадыров под дождем идет по асфальтовой дорожке. На одном из двух опубликованных видео видно здание, похожее на резиденцию Кадырова в Грозном. По данным сервисов "Яндекс.Погода" и "Гисметео", в воскресенье в Грозном — около 16 градусов, дождь.

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В посте под видео говорится: "Очень советую всем, кто в интернете не может отличить правду от лжи, прогуляться на свежем воздухе, привести мысли в порядок". Однако на самом видео Кадыров произносит более абстрактный текст, он говорит, что слушает Коран и прошел пару километров.

До этого последние видео с Кадыровым, на которых можно определить время съемки, появлялось в его аккаунтах и на республиканском госканале более двух недель назад, свидетельствует анализ "Агентства".

ВИДЕО ДНЯ

Слухи о резком ухудшении здоровья Кадырова начали распространяться в четверг вечером: одно из таких сообщений появилось в оппозиционном чеченском телеграм-канале NIYSO, который в ночь на 15 сентября сообщил, что Кадыров впал в кому.

Представитель Главного управления разведки Украины Андрей Юсов в пятницу также заявлял, что Кадыров находится в очень тяжелом состоянии.

Спустя несколько часов после заявления Юсова в соцсетях Кадырова и его помощника Умара Даудова появилось 10-секундное видео, на котором Кадырова в компании с близкими показывают со спины. Когда записано это видео, понять невозможно, однако пропагандисты РИА Новости, "Московский комсомолец" и "Царьград" о нем написали.

До воскресенья последние видео в соцсетях Кадырова, на его официальном сайте и на сайте ЧГТРК "Грозный", по которым можно подтвердить время съемки, были датированы 1 сентября. В ролике Кадыров присутствует на линейке в честь начала учебного года в Грозненском центре образования.

После 1 сентября Рамзан Кадыров не появлялся на видео или фото, которые связаны с актуальными событиями. В его каналах такие события комментировались только текстовыми сообщениями.

8 сентября в соцсетях было опубликовано видео прогулки с семьей и его пробежки, 9 сентября – запись общения с внуком Юсуфом, 10 сентября – ролик со встречи с мамой, 12 сентября – видео поездки к главе правительства Чечни Магомеду Даудову. Ни на одном из видео Кадыров не произносит ни слова. Идентифицировать время записи роликов невозможно.

Как пишет "Медуза", в воскресенье, уже после публикации видео в телеграм-канале Кадырова, чеченский правозащитник и оппозиционер Абубакар Янгулбаев написал, что Кадыров умер. Никаких доказательств, как и ссылок на источник информации, он не привел.