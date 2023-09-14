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Зеленський напередодні Рош га-Шана зустрівся з представниками єврейської громади

"Українська правда"Четвер, 14 вересня 2023, 18:51
Зеленський напередодні Рош га-Шана зустрівся з представниками єврейської громади
Скриншот з відео ОПУ

Президент України Володимир Зеленський напередодні Рош га-Шана зустрівся з представниками єврейської громади , зокрема з рабинами та військовими.

Джерело: Зеленський в Телеграм

Деталі: До зустрічі приєдналися воїни та рабини з Білої Церкви, Бердичева, Вінниці, Гадяча, Дніпра, Донецька, Житомира, Запоріжжя, Кам’янського, Києва, Луганська, Кременчука, Кривого Рогу, Кропивницького, Львова, Миколаєва, Одеси, Полтави, Рівного, Сум, Умані, Харкова, Херсона, Хмельницького, Черкас, Чернівців.

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Пряма мова: "Я хочу вам подякувати за те, що ви робите, що ви завжди в Україні і завжди з Україною, що ви підтримуєте всіх. Друге – з вашу молитву і вітаю вас з вашим святом – з іудейським Новим роком і я вам всім бажаю здоров’я, родинам, близьким, людям, яким ви допомагаєте і миру. Дякую, що ви своєю роботою, своїми молитвами та діяльністю наближаєте цей мир".

Передісторія

ВІДЕО ДНЯ
  • 14 вересня до Умані прибула поліція Ізраїлю на період святкування Рош га-Шана, вони нестимуть службу спільно з українськими колегами.
  • За добу державний кордон в пунктах пропуску перетнули 8 тисяч 726 паломників-хасидів. Загалом очікується прибуття всього близько 30 тисяч паломників.

Теми: Зеленськийхасиди
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