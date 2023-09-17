35 тысяч паломников: власти Умани рассказали, как прошло празднование Рош ха-Шана

В этом году в Умань Черкасской области на празднование Рош ха-Шана прибыло около 35 тысяч паломников-хасидов, мероприятия прошли без чрезвычайных происшествий.

Источник: начальник Уманского РВА Игорь Миклащук в эфире телемарафона

Детали: По словам председателя РВА, в этом году приехало около 35 тысяч паломников, тогда как в прошлом году их было 22,5 тысячи. Сейчас паломники уже начинают разъезжаться.

Реклама:

Прямая речь: "Праздник прошел на достаточно высоком уровне в плане безопасности, работы коммунальных служб...

Мероприятие состоялось без событий чрезвычайного характера. Очень хорошо и сильно сработали Национальная полиция, ГСЧС и местные власти".

Больше деталей: Миклащук отметил, что не было зафиксировано обращений со стороны граждан, что паломники кому-то мешают во время комендантского часа.

ВИДЕО ДНЯ

"Кому нужно было осуществлять религиозные мероприятия ночью, они имели возможность прийти в синагогу и там находиться во время комендантского часа", - рассказал он.

На вопрос, как паломники реагировали на воздушные тревоги, председатель РВА сказал: "Хотелось бы, конечно, чтобы они к этому относились ответственнее. Мы периодически проверяли, во время воздушной тревоги укрытия всегда были заполнены. Все зависит от личного отношения самого паломника".

Предыстория: