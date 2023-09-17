35 тысяч паломников: власти Умани рассказали, как прошло празднование Рош ха-Шана
В этом году в Умань Черкасской области на празднование Рош ха-Шана прибыло около 35 тысяч паломников-хасидов, мероприятия прошли без чрезвычайных происшествий.
Источник: начальник Уманского РВА Игорь Миклащук в эфире телемарафона
Детали: По словам председателя РВА, в этом году приехало около 35 тысяч паломников, тогда как в прошлом году их было 22,5 тысячи. Сейчас паломники уже начинают разъезжаться.
Прямая речь: "Праздник прошел на достаточно высоком уровне в плане безопасности, работы коммунальных служб...
Мероприятие состоялось без событий чрезвычайного характера. Очень хорошо и сильно сработали Национальная полиция, ГСЧС и местные власти".
Больше деталей: Миклащук отметил, что не было зафиксировано обращений со стороны граждан, что паломники кому-то мешают во время комендантского часа.
"Кому нужно было осуществлять религиозные мероприятия ночью, они имели возможность прийти в синагогу и там находиться во время комендантского часа", - рассказал он.
На вопрос, как паломники реагировали на воздушные тревоги, председатель РВА сказал: "Хотелось бы, конечно, чтобы они к этому относились ответственнее. Мы периодически проверяли, во время воздушной тревоги укрытия всегда были заполнены. Все зависит от личного отношения самого паломника".
Предыстория:
- 14 сентября в Умань прибыла полиция Израиля на период празднования Рош га-Шана, чтобы нести службу совместно с украинскими коллегами.
- За сутки государственную границу в пунктах пропуска пересекли 8 тысяч 726 паломников-хасидов. В общей сложности ожидалось прибытие около 30 тысяч паломников.
- Президент Владимир Зеленский накануне Рош га-Шана встречался с представителями еврейской общины, в том числе с раввинами и военными.