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35 тысяч паломников: власти Умани рассказали, как прошло празднование Рош ха-Шана

Катерина ТищенкоВоскресенье, 17 сентября 2023, 18:20
35 тысяч паломников: власти Умани рассказали, как прошло празднование Рош ха-Шана
Хасид в Умани, фото Эльдара Сарахмана, УП

В этом году в Умань Черкасской области на празднование Рош ха-Шана прибыло около 35 тысяч паломников-хасидов, мероприятия прошли без чрезвычайных происшествий.

Источник: начальник Уманского РВА Игорь Миклащук в эфире телемарафона

Детали: По словам председателя РВА, в этом году приехало около 35 тысяч паломников, тогда как в прошлом году их было 22,5 тысячи. Сейчас паломники уже начинают разъезжаться.

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Прямая речь: "Праздник прошел на достаточно высоком уровне в плане безопасности, работы коммунальных служб...

Мероприятие состоялось без событий чрезвычайного характера. Очень хорошо и сильно сработали Национальная полиция, ГСЧС и местные власти".

Больше деталей: Миклащук отметил, что не было зафиксировано обращений со стороны граждан, что паломники кому-то мешают во время комендантского часа.

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"Кому нужно было осуществлять религиозные мероприятия ночью, они имели возможность прийти в синагогу и там находиться во время комендантского часа", - рассказал он.

На вопрос, как паломники реагировали на воздушные тревоги, председатель РВА сказал: "Хотелось бы, конечно, чтобы они к этому относились ответственнее. Мы периодически проверяли, во время воздушной тревоги укрытия всегда были заполнены. Все зависит от личного отношения самого паломника".

Предыстория:

  • 14 сентября в Умань прибыла полиция Израиля на период празднования Рош га-Шана, чтобы нести службу совместно с украинскими коллегами.
  • За сутки государственную границу в пунктах пропуска пересекли 8 тысяч 726 паломников-хасидов. В общей сложности ожидалось прибытие около 30 тысяч паломников.
  • Президент Владимир Зеленский накануне Рош га-Шана встречался с представителями еврейской общины, в том числе с раввинами и военными.

Темы: УманьхасидыпразднованияИзраиль
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