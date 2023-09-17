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У ЗСУ пояснили, чим важливе звільнення Кліщіївки: Плацдарм для подальших дій

Катерина ТищенкоНеділя, 17 вересня 2023, 23:22
У ЗСУ пояснили, чим важливе звільнення Кліщіївки: Плацдарм для подальших дій
Кліщіївка, скріншот deepstatemap

Звільнивши Кліщіївку Донецької області, Сили оборони створили плацдарм, який дозволить розвивати наступальні дії.

Джерело: речник Східного угруповання військ Ілля Євлаш в ефірі телемарафону

Пряма мова: "Зараз ми здобули для себе плацдарм, який в подальшому дозволить нам продовжувати розвивати наступальні дії та звільняти нашу землю від окупантів".

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Деталі: Євлаш пояснив, що, перш за все, йдеться про контроль логістичних маршрутів, якими окупанти забезпечують Бахмут.

"Крім цього, це оголення флангів, зокрема південного флангу, що дозволить нам в подальшому зручніше просуватися вглибину порядків противника і завдавати більш точних і глибших ударів, використовуючи різні артилерійські системи, FPV-дрони та інше наявне озброєння", – сказав речник.

Він повідомив, що зараз тривають бої біля залізничної колії.

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"Залізниця дуже важлива для росіян, оскільки плече підвозу забезпечення у них десь приблизно 50-60 кілометрів. Все, що знаходиться далі, дуже складно забезпечується логістикою окупаційної армії… Наразі тривають інтенсивні жорсткі бої на цьому напрямку, ми боремося за кожен метр нашої землі. Коли вже можна буде остаточно повідомити про те, чия залізниця, ми обов'язково про це повідомимо суспільству", – зазначив він.

Що передувало: У неділю Сили оборони звільнили населений пункт Кліщіївка на Бахмутському напрямку Донецької області.

Теми: Донецька областьдеокупація
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