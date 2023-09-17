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В ВСУ объяснили, чем важно освобождение Клещеевки: Плацдарм для дальнейших действий

Катерина ТищенкоВоскресенье, 17 сентября 2023, 23:22
В ВСУ объяснили, чем важно освобождение Клещеевки: Плацдарм для дальнейших действий
Клещеевка, скриншот deepstatemap

Освободив Клещеевку Донецкой области, Силы обороны создали плацдарм, который позволит развивать наступательные действия.

Источник: спикер Восточной группировки войск Илья Евлаш в эфире телемарафона

Прямая речь: "Сейчас мы получили для себя плацдарм, который в дальнейшем позволит нам продолжать развивать наступательные действия и освобождать нашу землю от оккупантов".

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Детали: Евлаш пояснил, что, прежде всего, речь идет о контроле логистических маршрутов, которыми оккупанты обеспечивают Бахмут.

"Кроме этого, это обнажение флангов, в частности южного фланга, что позволит нам в дальнейшем удобнее продвигаться вглубь порядков противника и наносить более точные и глубокие удары, используя различные артиллерийские системы, FPV-дроны и другое имеющееся вооружение", - сказал спикер.

Он сообщил, что сейчас продолжаются бои возле железнодорожного пути.

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"Железная дорога очень важна для россиян, поскольку плечо подвоза обеспечения у них где-то примерно 50-60 километров. Все, что находится дальше, очень сложно обеспечивается логистикой оккупационной армии... Сейчас идут интенсивные жесткие бои на этом направлении, мы боремся за каждый метр нашей земли. Когда уже можно будет окончательно сообщить о том, чья железная дорога, мы обязательно об этом сообщим обществу", - отметил он.

Что предшествовало: В воскресенье Силы обороны освободили населенный пункт Клещеевка на Бахмутском направлении Донецкой области.

Темы: Донецкая областьдеоккупация
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