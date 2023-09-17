Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В ВСУ объяснили, чем важно освобождение Клещеевки: Плацдарм для дальнейших действий

Катерина ТищенкоВоскресенье, 17 сентября 2023, 23:22
В ВСУ объяснили, чем важно освобождение Клещеевки: Плацдарм для дальнейших действий
Клещеевка, скриншот deepstatemap

Освободив Клещеевку Донецкой области, Силы обороны создали плацдарм, который позволит развивать наступательные действия.

Источник: спикер Восточной группировки войск Илья Евлаш в эфире телемарафона

Прямая речь: "Сейчас мы получили для себя плацдарм, который в дальнейшем позволит нам продолжать развивать наступательные действия и освобождать нашу землю от оккупантов".

Реклама:

Детали: Евлаш пояснил, что, прежде всего, речь идет о контроле логистических маршрутов, которыми оккупанты обеспечивают Бахмут.

"Кроме этого, это обнажение флангов, в частности южного фланга, что позволит нам в дальнейшем удобнее продвигаться вглубь порядков противника и наносить более точные и глубокие удары, используя различные артиллерийские системы, FPV-дроны и другое имеющееся вооружение", - сказал спикер.

Он сообщил, что сейчас продолжаются бои возле железнодорожного пути.

ВИДЕО ДНЯ

"Железная дорога очень важна для россиян, поскольку плечо подвоза обеспечения у них где-то примерно 50-60 километров. Все, что находится дальше, очень сложно обеспечивается логистикой оккупационной армии... Сейчас идут интенсивные жесткие бои на этом направлении, мы боремся за каждый метр нашей земли. Когда уже можно будет окончательно сообщить о том, чья железная дорога, мы обязательно об этом сообщим обществу", - отметил он.

Что предшествовало: В воскресенье Силы обороны освободили населенный пункт Клещеевка на Бахмутском направлении Донецкой области.

Темы: Донецкая областьдеоккупация
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

дополненоВ Винницкой области раздались взрывы, есть прилеты

РосСМИ нашли подтверждение гибели 33 тысяч российских военных в Украине

Украина пошла на уступку Венгрии, чтобы разблокировать 500 млн евро из военного фонда ЕС

Усик и Фьюри будут сражаться за титул абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе

Сербский суд на год посадил за решетку экс-генерала СБУ Наумова – СМИ

После протестов Кличко анонсировал сессию Киевсовета, где выделят деньги на ВСУ

Все новости...
Трампу понравилось, как Путин похвалил его идею прекратить войну
Силы обороны подтвердили освобождение Клещеевки
В оккупированном Севастополе слышали взрывы, работают ГУР и ВМС
Россияне запустили на юг Украины несколько групп беспилотников
Последние новости
07:52
В Одесской области уничтожены два вражеских "Шахеды" – ВМС
07:38
Враг ударил по Никополю из тяжелой артиллерии
07:10
За минувшие сутки на фронте произошло 44 боевых столкновения – сводка
06:50
Болгария на два месяца запретила импорт украинского подсолнечника
05:56
ФСБ хочет расширить возможности слежки за пользователями российского интернета – ISW
05:02
США следят, чтобы Россия не могла продавать нефть выше ценового потолка – Белый дом
04:14
На подлете к Белгороду ПВО сбила "воздушные цели" – губернатор
03:58
По Украине снова распространялась воздушная тревога
03:18
Россияне били по пограничью Сумщины, более 100 взрывов за сутки
02:34
"Мы – один народ": Путин поздравил с "праздником" оккупации
Все новости...
Реклама: