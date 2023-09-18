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"Шахед" попал в здание на Николаевщине, над Днепропетровщиной сбили 2 ракеты

Ирина БалачукПонедельник, 18 сентября 2023, 08:00
Шахед попал в здание на Николаевщине, над Днепропетровщиной сбили 2 ракеты
Последствия российских ударов по Днепропетровщине. Фото иллюстративное из Telegram Лысака

В ночь на 18 сентября противовоздушная оборона работала на Николаевщине и Днепропетровщине − российский дрон попал в здание в Снигиревской общине, но обошлось без пострадавших.

Источник: глава Николаевской ОВА Виталий Ким, глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак и командующий Воздушных Сил ВСУ Николай Олещук в Telegram

Прямая речь Кима: "Ночью 18 сентября, в 02:25, ударам БПЛА типа "Shahed-136/131" подверглась Снигиревская община. В результате попадания возник пожар двухэтажного здания, которое не эксплуатируется. Он оперативно ликвидирован. Ударной волной повреждены расположенные рядом здания. Пострадавших нет".

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Детали: В то же время Лысак сообщил, что под утро над Днепропетровской областью сбили 2 крылатые ракеты.

Командующий Воздушных Сил ВСУ Николай Олещук опубликовал видео работы украинской ПВО и поблагодарил защитников за успешную работу.

Предыстория:

Темы: беспилотникиПВОНиколаевская областьДнепропетровская область
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