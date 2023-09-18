"Шахед" попал в здание на Николаевщине, над Днепропетровщиной сбили 2 ракеты
В ночь на 18 сентября противовоздушная оборона работала на Николаевщине и Днепропетровщине − российский дрон попал в здание в Снигиревской общине, но обошлось без пострадавших.
Источник: глава Николаевской ОВА Виталий Ким, глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак и командующий Воздушных Сил ВСУ Николай Олещук в Telegram
Прямая речь Кима: "Ночью 18 сентября, в 02:25, ударам БПЛА типа "Shahed-136/131" подверглась Снигиревская община. В результате попадания возник пожар двухэтажного здания, которое не эксплуатируется. Он оперативно ликвидирован. Ударной волной повреждены расположенные рядом здания. Пострадавших нет".
Детали: В то же время Лысак сообщил, что под утро над Днепропетровской областью сбили 2 крылатые ракеты.
Командующий Воздушных Сил ВСУ Николай Олещук опубликовал видео работы украинской ПВО и поблагодарил защитников за успешную работу.
Командувач Повітряних Сил ЗСУ Микола Олещук опублікував у Telegram відео роботи української ППО уночі 18 вересня і подякував оборонцям за успішну роботу. На відео зафіксовані 2 влучання по ворожих цілях. Олещук додав, що третю ціль також уразили pic.twitter.com/FVHsDnpheu— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) September 18, 2023ВИДЕО ДНЯ
Предыстория:
- Ночью 18 сентября Воздушные силы сообщили, что россияне выпустили группу ракет по Украине. Во всех областях страны объявляли воздушную тревогу.
- В Хмельницкой области во время воздушной тревоги прогремели взрывы и работала ПВО.