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Сирський: На Бахмутському напрямку ворог втратив найкращі частини, але штурм триває

Валентина РоманенкоПонеділок, 18 вересня 2023, 16:28
Сирський: На Бахмутському напрямку ворог втратив найкращі частини, але штурм триває
фото з ТГ Military Media Center

В боях на Бахмутському напрямку були розбиті та втратили боєздатність одні із найбільш підготовлених частин РФ: 72 окрема мотострілецька бригада, 31 та 83 окремі бригади десанту. Попри це ворог не полишає спроб повернути втрачені позиції.

Джерело: командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський, якого цитує Military Media Center

Деталі: За словами Сирського, загальна обстановка на Східному напрямку залишається складною. Ворог не полишає своїх намірів щодо поновлення наступальних дій на Куп’янському та Лиманському напрямках, до яких здійснює активну підготовку.

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Тривають запеклі бої в районі Бахмута. Після втрати на минулому тижні населених пунктів Андріївки та Кліщіївки, ворог проводить численні контратаки з різних напрямків, безуспішно намагаючись повернути втрачені позиції.

Адже ці, невеликі, на перший погляд, населені пункти, були важливими елементами оборонного рубежу ворога, який простягнувся від Бахмута до Горлівки.

У результаті успішних дій українських військ була пробита лінія оборони ворога, яку він намагався закрити, кидаючи в бій всі наявні резерви, наголошує командувач.

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Зокрема в боях на Бахмутському напрямку були розбиті та повністю втратили боєздатність одні із найбільш підготовлених і найкращих частин ворога – 72 окрема мотострілецька бригада, 31 та 83 окремі десантно-штурмові бригади.

Пряма мова: "Звичайно, ми продовжуємо рух вперед. Це лише ще один черговий крок на шляху до повного звільнення наших територій".

Теми: БахмутДонецька областьвійнаконтрнаступ
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