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Сырский: На Бахмутском направлении враг потерял лучшие части, но штурм продолжается

Валентина РоманенкоПонедельник, 18 сентября 2023, 16:28
Сырский: На Бахмутском направлении враг потерял лучшие части, но штурм продолжается
фото из ТГ Military Media Center

В боях на Бахмутском направлении были разбиты и потеряли боеспособность одни из самых подготовленных частей РФ: 72 отдельная мотострелковая бригада, 31 и 83 отдельные бригады десанта. Несмотря на это враг не оставляет попыток вернуть утраченные позиции.

Источник: командующий Сухопутных войск ВСУ генерал-полковник Александр Сырский, которого цитирует Military Media Center

Детали: По словам Сырского, общая обстановка на Восточном направлении остается сложной. Враг не оставляет своих намерений по возобновлению наступательных действий на Купянском и Лиманском направлениях, к которым осуществляет активную подготовку.

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Продолжаются ожесточенные бои в районе Бахмута. После потери на прошлой неделе населенных пунктов Андреевки и Клещеевки, враг проводит многочисленные контратаки с разных направлений, безуспешно пытаясь вернуть утраченные позиции.

Ведь эти, небольшие, на первый взгляд, населенные пункты, были важными элементами оборонительного рубежа врага, который протянулся от Бахмута до Горловки.

В результате успешных действий украинских войск была пробита линия обороны врага, которую он пытался закрыть, бросая в бой все имеющиеся резервы, подчеркивает командующий.

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В частности, в боях на Бахмутском направлении были разбиты и полностью потеряли боеспособность одни из самых подготовленных и лучших частей врага - 72 отдельная мотострелковая бригада, 31 и 83 отдельные десантно-штурмовые бригады.

Прямая речь: "Конечно, мы продолжаем движение вперед. Это лишь еще один очередной шаг на пути к полному освобождению наших территорий".

Темы: БахмутДонецкая областьвойнаконтрнаступление
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