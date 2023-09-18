Штурмовики таки підняли прапор України над зруйнованою ворогом Андріївкою
Понеділок, 18 вересня 2023, 11:37
Третя окрема штурмова бригада підняла прапор України над деокупованою Андріївкою Донецької області.
Джерело: 3-тя ОШБр в соцмережах
Деталі: Бійці вказують: хоча селище і було звільнене, але тепер знаходиться під постійними обстрілами та спробами ворога штурмувати його.
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Дослівно: "Попри це, здійняти український прапор тут було важливо — це означає, що Андріївка повністю перейшла під контроль ЗСУ.
Задачу виконали бійці 2-го механізованого батальйону".
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Деталі: Як вчергове свідчить оприлюднене відео, ворог фактично зрівняв Андріївку з землею, залишивши повністю зруйновані будівлі та понівечені дерева.
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Передісторія:
- 14 вересня заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила, що Сили оборони на Бахмутському напрямку звільнили населений пункт Андріївка, але тоді командування 3-ої окремої штурмової бригади офіційно спростувало цю інформацію, назвавши її хибною та передчасною. Захисники повідомили, що тривають серйозні і важкі бої в районах Кліщіївки та Андріївки.
- Згодом Маляр цю ситуацію пояснила "комунікаційним збоєм між декількома джерелами інформації, які доповідають безпосередньо з місця подій".
- 15 вересня Генштаб повідомив, що ЗСУ в ході штурмових дій взяли під контроль Андріївку, продовжують наступ і мають частковий успіх в районі Кліщіївки на Донеччині.
- Третя штурмова бригада оприлюднила відео зачистки Андріївки: її бійці підняли в небо БПЛА з гучномовцем, а командир 2-го штурмового бату оголосив ультиматум ворогу: полон або смерть.