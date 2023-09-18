Штурмовики таки підняли прапор України над зруйнованою ворогом Андріївкою

Третя окрема штурмова бригада підняла прапор України над деокупованою Андріївкою Донецької області.

Джерело: 3-тя ОШБр в соцмережах

Деталі: Бійці вказують: хоча селище і було звільнене, але тепер знаходиться під постійними обстрілами та спробами ворога штурмувати його.

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Дослівно: "Попри це, здійняти український прапор тут було важливо — це означає, що Андріївка повністю перейшла під контроль ЗСУ.

Задачу виконали бійці 2-го механізованого батальйону".

View this post on Instagram A post shared by 3 окрема штурмова бригада (@ab3.army) ВІДЕО ДНЯ

Деталі: Як вчергове свідчить оприлюднене відео, ворог фактично зрівняв Андріївку з землею, залишивши повністю зруйновані будівлі та понівечені дерева.

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Передісторія: