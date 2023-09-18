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В Раде зарегистрировали законопроект о создании е-реестра военнообязанных

Татьяна ОлейникПонедельник, 18 сентября 2023, 19:31
В Раде зарегистрировали законопроект о создании е-реестра военнообязанных
Иллюстративное фото АрміяInform

В Верховной Раде 18 сентября зарегистрировали законопроект о создании в Украине электронного реестра военнообязанных

Источник: законопроект №10062 о создании электронного реестра военнообязанных

Дословно: "Задачей законопроекта является уточнение взаимодействия государственных реестров при предоставлении статуса участника боевых действий, а также упрощение процедуры оформления статуса участника боевых действий во время действия военного положения, лица с инвалидностью в результате войны и члена семьи погибших (умерших) Защитников и Защитников Украины".

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Детали: В Реестр будут заносить персональные и служебные данные призывников, военнообязанных и резервистов и данные о необходимости комплектования личным составом ВСУ и других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, кроме информации, составляющей государственную тайну.

Дословно: Законопроект предусматривает передачу Министерству обороны данных о гражданах в возрасте от 17 до 60 лет, которые содержатся в различных государственных реестрах - Налоговой службы, Минздрава, Минюста, МВД, ЦИК, Госмиграционной службы и других ведомств.

В частности, военное ведомство получит доступ к личным номерам телефонов и адресам электронной почты военнообязанных. Вся соответствующая информация будет содержаться в электронном кабинете военнообязанного, который должен быть создан согласно этому проекту закона.

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Детали: Также законопроект упрощает процесс получения статуса участника боевых действий (УБД). Теперь это будет происходить на основании справки о непосредственном участии лица в защите государства, оформляемого в электронном виде.

Предыстория:

  • 5 сентября парламент одобрил отставку Алексея Резникова с должности министра обороны. 6 сентября новым министром назначили Рустема Умерова.

Темы: Верховная Радавоинский учет
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