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Зеленський відвідав важкопоранених українських військових у лікарні Нью-Йорка

"Українська правда"Вівторок, 19 вересня 2023, 01:22
Зеленський відвідав важкопоранених українських військових у лікарні Нью-Йорка
Зеленський з українськими військовими у Нью Йорку, Фото Укрінформ

Президент України у Нью-Йорку відвідав Університетську лікарню Статен- Айленду, де зустрівся з важкопораненими українськими військовими, які проходять тут лікування та реабілітацію.

Джерело: Укрінформ

Деталі: У цій лікарні перебувають девʼятеро військовослужбовців з України, які втратили кінцівки.

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Зеленський поспілкувався з персоналом лікарні та військовими. За його словами, керівник медичного закладу зізнався йому, що "ніколи не бачив людей, які б так сильно хотіли повернутися додому", як українські військові.

"Ми вас чекатимемо, щоб перемогти ворога, - сказав Президент, звертаючись до бійців. — Одужуйте, повертайтеся, переможемо!"

Глава держави також вручив нагороди військовим та керівництву й персоналу лікарні, який опікується пораненими, зокрема займається протезуванням.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія:

  • У понеділок президент України Володимир Зеленський з дружиною прибув у Нью-Йорк і анонсував участь у Генасамблеї ООН та інших двосторонніх зустрічах.
  • Перша леді України Олена Зеленська у США зустрінеться з родиною Клінтон та меценатами, які підтримують Україну. Окрім цього, Зеленська спільно з генеральною директоркою ЮНЕСКО відкриє виставку, присвячену руйнуванням культурної спадщини, що зафіксовані на світлинах.

Теми: ЗеленськийСША
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