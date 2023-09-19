Зеленський відвідав важкопоранених українських військових у лікарні Нью-Йорка

Зеленський з українськими військовими у Нью Йорку, Фото Укрінформ

Президент України у Нью-Йорку відвідав Університетську лікарню Статен- Айленду, де зустрівся з важкопораненими українськими військовими, які проходять тут лікування та реабілітацію.

Джерело: Укрінформ

Деталі: У цій лікарні перебувають девʼятеро військовослужбовців з України, які втратили кінцівки.

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Зеленський поспілкувався з персоналом лікарні та військовими. За його словами, керівник медичного закладу зізнався йому, що "ніколи не бачив людей, які б так сильно хотіли повернутися додому", як українські військові.

"Ми вас чекатимемо, щоб перемогти ворога, - сказав Президент, звертаючись до бійців. — Одужуйте, повертайтеся, переможемо!"

Глава держави також вручив нагороди військовим та керівництву й персоналу лікарні, який опікується пораненими, зокрема займається протезуванням.

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