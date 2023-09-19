Зеленський відвідав важкопоранених українських військових у лікарні Нью-Йорка
Президент України у Нью-Йорку відвідав Університетську лікарню Статен- Айленду, де зустрівся з важкопораненими українськими військовими, які проходять тут лікування та реабілітацію.
Джерело: Укрінформ
Деталі: У цій лікарні перебувають девʼятеро військовослужбовців з України, які втратили кінцівки.
Зеленський поспілкувався з персоналом лікарні та військовими. За його словами, керівник медичного закладу зізнався йому, що "ніколи не бачив людей, які б так сильно хотіли повернутися додому", як українські військові.
"Ми вас чекатимемо, щоб перемогти ворога, - сказав Президент, звертаючись до бійців. — Одужуйте, повертайтеся, переможемо!"
Глава держави також вручив нагороди військовим та керівництву й персоналу лікарні, який опікується пораненими, зокрема займається протезуванням.
Передісторія:
- У понеділок президент України Володимир Зеленський з дружиною прибув у Нью-Йорк і анонсував участь у Генасамблеї ООН та інших двосторонніх зустрічах.
- Перша леді України Олена Зеленська у США зустрінеться з родиною Клінтон та меценатами, які підтримують Україну. Окрім цього, Зеленська спільно з генеральною директоркою ЮНЕСКО відкриє виставку, присвячену руйнуванням культурної спадщини, що зафіксовані на світлинах.