Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Зеленський відвідав важкопоранених українських військових у лікарні Нью-Йорка

"Українська правда"Вівторок, 19 вересня 2023, 01:22
Зеленський відвідав важкопоранених українських військових у лікарні Нью-Йорка
Зеленський з українськими військовими у Нью Йорку, Фото Укрінформ

Президент України у Нью-Йорку відвідав Університетську лікарню Статен- Айленду, де зустрівся з важкопораненими українськими військовими, які проходять тут лікування та реабілітацію.

Джерело: Укрінформ

Деталі: У цій лікарні перебувають девʼятеро військовослужбовців з України, які втратили кінцівки.

Реклама:

Зеленський поспілкувався з персоналом лікарні та військовими. За його словами, керівник медичного закладу зізнався йому, що "ніколи не бачив людей, які б так сильно хотіли повернутися додому", як українські військові.

"Ми вас чекатимемо, щоб перемогти ворога, - сказав Президент, звертаючись до бійців. — Одужуйте, повертайтеся, переможемо!"

Глава держави також вручив нагороди військовим та керівництву й персоналу лікарні, який опікується пораненими, зокрема займається протезуванням.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія:

  • У понеділок президент України Володимир Зеленський з дружиною прибув у Нью-Йорк і анонсував участь у Генасамблеї ООН та інших двосторонніх зустрічах.
  • Перша леді України Олена Зеленська у США зустрінеться з родиною Клінтон та меценатами, які підтримують Україну. Окрім цього, Зеленська спільно з генеральною директоркою ЮНЕСКО відкриє виставку, присвячену руйнуванням культурної спадщини, що зафіксовані на світлинах.

Теми: ЗеленськийСША
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

До МКС готують звернення зі звинуваченням Путіна у використанні голоду як зброї – ЗМІ

Зеленський про спільне виробництво зброї з США: Було фантастикою, стане реальністю

Зіткнення поліції з нападниками в Косово: зросла кількість жертв

Польща підготувала транзитні коридори для українського зерна – Дуда

фотоСимаргл та сокіл: в українських десантників з’явилися нарукавні знаки

Спікер Палати вирішив зберегти $300 млн для України в оборонному бюджеті США

Усі новини...
Зеленський
Ярослав Грицак: Зараз часи Хмельницького, Петлюри, Бандери й Залужного
Байден хоче почути від Зеленського про ситуацію на полі бою – Кірбі
Олена Зеленська у США зустрінеться з родиною Клінтонів
Останні новини
06:11
Вночі на півдні захисники збили 19 "Шахедів", але є влучання – Гуменюк
04:46
"Візовий скандал" між Польщею та Німеччиною: Шольца попросили поважати суверенітет
03:50
У Запорізькій області звучала тривога: загроза застосування авіаційного озброєння
02:45
Окупанти на півдні готують мобілізацію місцевого населення — ЦНС
01:55
Нагірний Карабах: вірменська опозиція пообіцяла "паралізувати" всю країну на знак непокори
01:01
відеоУ напрямку Одеси росіяни запустили "Шахеди", "Онікси" та "Калібри" – Повітряні сили
00:42
Підтримка Лондоном України є "водонепроникною" незалежно від вибрів в США - міністр
00:15
Росіяни вночі атакували Україну двома типами ракет та "Шахедами": звучала масштабна тривога
23:52
Ракетний обстріл Кременчука: кількість постраждалих зросла до 55
23:46
ЗМІ: США ведуть переговори щодо постачання зброї В'єтнаму
Усі новини...
Реклама: