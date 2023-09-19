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Зеленский посетил тяжелораненых украинских военных в больнице Нью-Йорка

"Украинская правда"Вторник, 19 сентября 2023, 01:22
Зеленский посетил тяжелораненых украинских военных в больнице Нью-Йорка
Зеленский с украинскими военными в Нью-Йорке, Фото Укринформ

Президент Украины в Нью-Йорке посетил Университетскую больницу Статен-Айленда, где встретился с тяжелоранеными украинскими военными, которые проходят здесь лечение и реабилитацию.

Источник: Укринформ

Детали: В этой больнице находятся девять военнослужащих из Украины, которые потеряли конечности.

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Зеленский пообщался с персоналом больницы и военными. По его словам, руководитель медицинского учреждения признался ему, что "никогда не видел людей, которые бы так сильно хотели вернуться домой", как украинские военные.

"Мы вас будем ждать, чтобы победить врага, - сказал Президент, обращаясь к бойцам, - выздоравливайте, возвращайтесь, победим!"

Глава государства также вручил награды военным и руководству и персоналу больницы, который занимается ранеными, в частности занимается протезированием.

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Предыстория:

  • В понедельник президент Украины  Владимир Зеленский с женой прибыл в Нью-Йорк и анонсировал участие в Генассамблее ООН и других двусторонних встречах.
  • Первая леди Украины Елена Зеленская в США встретится с семьей Клинтон и меценатами, которые поддерживают Украину. Кроме этого, Зеленская совместно с генеральным директором ЮНЕСКО откроет выставку, посвященную разрушениям культурного наследия, которые зафиксированы на фотографиях.

Темы: ЗеленскийСША
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