Зеленский посетил тяжелораненых украинских военных в больнице Нью-Йорка

Президент Украины в Нью-Йорке посетил Университетскую больницу Статен-Айленда, где встретился с тяжелоранеными украинскими военными, которые проходят здесь лечение и реабилитацию.

Источник: Укринформ

Детали: В этой больнице находятся девять военнослужащих из Украины, которые потеряли конечности.

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Зеленский пообщался с персоналом больницы и военными. По его словам, руководитель медицинского учреждения признался ему, что "никогда не видел людей, которые бы так сильно хотели вернуться домой", как украинские военные.

"Мы вас будем ждать, чтобы победить врага, - сказал Президент, обращаясь к бойцам, - выздоравливайте, возвращайтесь, победим!"

Глава государства также вручил награды военным и руководству и персоналу больницы, который занимается ранеными, в частности занимается протезированием.

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