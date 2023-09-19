Зеленский посетил тяжелораненых украинских военных в больнице Нью-Йорка
Президент Украины в Нью-Йорке посетил Университетскую больницу Статен-Айленда, где встретился с тяжелоранеными украинскими военными, которые проходят здесь лечение и реабилитацию.
Источник: Укринформ
Детали: В этой больнице находятся девять военнослужащих из Украины, которые потеряли конечности.
Зеленский пообщался с персоналом больницы и военными. По его словам, руководитель медицинского учреждения признался ему, что "никогда не видел людей, которые бы так сильно хотели вернуться домой", как украинские военные.
"Мы вас будем ждать, чтобы победить врага, - сказал Президент, обращаясь к бойцам, - выздоравливайте, возвращайтесь, победим!"
Глава государства также вручил награды военным и руководству и персоналу больницы, который занимается ранеными, в частности занимается протезированием.
Предыстория:
- В понедельник президент Украины Владимир Зеленский с женой прибыл в Нью-Йорк и анонсировал участие в Генассамблее ООН и других двусторонних встречах.
- Первая леди Украины Елена Зеленская в США встретится с семьей Клинтон и меценатами, которые поддерживают Украину. Кроме этого, Зеленская совместно с генеральным директором ЮНЕСКО откроет выставку, посвященную разрушениям культурного наследия, которые зафиксированы на фотографиях.