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У Львові влада повідомила про вибухи і пожежу на складі, є постраждалі

"Українська правда"Вівторок, 19 вересня 2023, 05:24
У Львові влада повідомила про вибухи і пожежу на складі, є постраждалі
Фото ілюстративне, ДСНС

В ніч на 19 вересня у Львові пролунали вибухи та виникла пожежа на промисловому складі: постраждало двоє людей та перекрито частину вулиці Городоцької.

Джерело: голова Львівської ОВА Максим Козицький у Telegram, міський голова Львова Андрій Садовий у Telegram, Повітряні сили в Telegram

Пряма мова Козицького: "У частині Львова гучно. Не називаємо локацій. Нічого не фотографуємо і не знімаємо! Інформаційна тиша!".

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Деталі: О 4.49 Садовий повідомив про загрозу повторної атаки та те, що у Львові працює протиповітряна оборона. Він також попросив людей не виходити з укриття. 

Повітряні сили повідомили про ударні БпЛА на Львівщині, Івано-Франківщині та  Хмельниччині: "Триває бойова робота! Не покидайте укриттів!".

О 5.24 Садовий повідомив, що внаслідок удару по Львову виникло загорання на промисловому складі. 

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За його словами, всі відповідні служби виїхали на місце.

О 5.45 мер Львова написав, що горить дах промислового складу та відомо про одну постраждалу людину.

В свою чергу голова Львівської ОВА повідомив, що з-під завалів складу дістали жінку і вона травмована: "Унаслідок однієї зі сьогоднішніх атак по Львову почалася пожежа на промисловому складі. На цей момент з-під завалів дістали одну жінку. Вона травмована. На складах значна пожежа. На місці працюють всі профільні служби. Повітряна тривога триває! Небезпека нових атак залишається!"

О 5.59 пролунав відбій повітряної тривоги.

За уточненими даними Козицького, з-під завалів у Львові дістали двох людей – жінку та чоловіка. Попередньо, жінка без травм, а чоловік у важкому стані.

Близько 7.00 Садовий повідомив, що після ракетного удару рух транспорту на вулиці Городоцькій від перехрестя з вулиці Патона до кільця в обидві сторони перекрито.

За його словами, там працює спецтехніка і відповідні служби.

Передісторія: 

  • Росія запустила дрони-камікадзе з Приморсько-Ахтарська у Краснодарському краї ще 18 вересня близько 23:00. За п'ять годин вони долетіли до Львова.
  • В ніч на 19 вересня групи ударних БпЛА прямували на захід України. На Хмельниччині місцева влада повідомила про вибухи.

Теми: Львіввибухбезпілотники
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