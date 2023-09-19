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Групи ударних дронів прямували на захід України, на Хмельниччині лунали вибухи

"Українська правда"Вівторок, 19 вересня 2023, 04:00
Групи ударних дронів прямували на захід України, на Хмельниччині лунали вибухи
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В ніч на 19 вересня, за інформацією військових, групи ударних БпЛА прямували на захід України. На Хмельниччині місцева влада повідомила про вибухи.

Джерело: Повітряні сили в Telegram, перший заступник начальника Хмельницької ОВА Сергій Тюрін в Telegram

Дослівно: "Хмельницька область - загроза ударних БпЛА. Групи ударних БпЛА через Миколаївську, Одеську, Кіровоградську та Вінницьку області в напрямку західних областей".

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Деталі: У Чернівецькій та Житомирській областях також оголошено загрозу застосування безпілотників.

О 3.05 загрозу ударних безпілотників оголошено у Тернопільській області.

О 3.15 повітряну тривогу оголосили у Рівненській області.

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О 3.41 через ударні дрони оголошено про небезпеку на Львівщині.

Водночас стало відомо, що на Хмельниччині чути вибухи. Працює ППО.

О 4.04 повітряну тривогу оголошено на Івано-Франківщині.

О 4.49 Повітряні сили повідомили про ударні БпЛА на Львівщині, Івано-Франківщині та  Хмельниччині: "Триває бойова робота! Не покидайте укриттів!".

В цей час у Львові пролунали вибухи.

Передісторія: 

  • Повітряні сили в ніч на  19 вересня оголосили про загрозу ракет та безпілотників у кількох областях. Балістичну загрозу оголошували цієї ночі двічі.
  • В ніч на 19 вересня в Одесі, Краматорську і Слов'янську Донецької області, а також у Херсоні було чути звуки вибухів.

Теми: повітряна тривогабезпілотники
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