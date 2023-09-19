Групи ударних дронів прямували на захід України, на Хмельниччині лунали вибухи
В ніч на 19 вересня, за інформацією військових, групи ударних БпЛА прямували на захід України. На Хмельниччині місцева влада повідомила про вибухи.
Джерело: Повітряні сили в Telegram, перший заступник начальника Хмельницької ОВА Сергій Тюрін в Telegram
Дослівно: "Хмельницька область - загроза ударних БпЛА. Групи ударних БпЛА через Миколаївську, Одеську, Кіровоградську та Вінницьку області в напрямку західних областей".
Деталі: У Чернівецькій та Житомирській областях також оголошено загрозу застосування безпілотників.
О 3.05 загрозу ударних безпілотників оголошено у Тернопільській області.
О 3.15 повітряну тривогу оголосили у Рівненській області.
О 3.41 через ударні дрони оголошено про небезпеку на Львівщині.
Водночас стало відомо, що на Хмельниччині чути вибухи. Працює ППО.
О 4.04 повітряну тривогу оголошено на Івано-Франківщині.
О 4.49 Повітряні сили повідомили про ударні БпЛА на Львівщині, Івано-Франківщині та Хмельниччині: "Триває бойова робота! Не покидайте укриттів!".
В цей час у Львові пролунали вибухи.
Передісторія:
- Повітряні сили в ніч на 19 вересня оголосили про загрозу ракет та безпілотників у кількох областях. Балістичну загрозу оголошували цієї ночі двічі.
- В ніч на 19 вересня в Одесі, Краматорську і Слов'янську Донецької області, а також у Херсоні було чути звуки вибухів.