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Во Львове власти сообщили о взрывах и пожаре на складе, есть пострадавшие

"Украинская правда"Вторник, 19 сентября 2023, 05:24
Во Львове власти сообщили о взрывах и пожаре на складе, есть пострадавшие
Фото иллюстративное, ГСЧС

В ночь на 19 сентября во Львове прогремели взрывы и возник пожар на промышленном складе: пострадали два человека и перекрыта часть улицы Городоцкой.

Источник: председатель Львовской ОГА Максим Козицкий в Telegram, городской голова Львова Андрей Садовый в Telegram, Воздушные силы в Telegram

Прямая речь Козицкого: "В части Львова громко. Не называем локаций. Ничего не фотографируем и не снимаем! Информационная тишина!".

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В 4.49 Садовый сообщил об угрозе повторной атаки и то, что в городе работает противовоздушная оборона. Он также попросил людей не выходить из укрытия.

Воздушные силы сообщили об ударных БпЛА на Львовщине, Ивано-Франковщине и Хмельнитчине: "Продолжается боевая работа! Не покидайте укрытий!".

В 5.24 Садовый сообщил, что в результате удара по Львову возникло возгорание на промышленном складе.

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По его словам, все соответствующие службы выехали на место.

В 5.45 мэр Львова написал, что горит крыша промышленного склада и известно об одном пострадавшем человеке.

В свою очередь председатель Львовской ОГА сообщил, что из-под завалов склада достали женщину и она травмирована: "В результате одной из сегодняшних атак по Львову начался пожар на промышленном складе. На данный момент из-под завалов достали одну женщину. Она травмирована. На складах значительный пожар. На месте работают все профильные службы. Воздушная тревога продолжается! Опасность новых атак остается!".

В 5.59 прозвучал отбой воздушной тревоги.

По уточненным данным Козицкого, из-под завалов во Львове достали двух человек - женщину и мужчину. Предварительно, женщина без травм, а мужчина в тяжелом состоянии.

Около 7.00 Садовый сообщил, что после ракетного удара движение транспорта на улице Городоцкой от перекрестка с улицы Патона до кольца в обе стороны перекрыто.

По его словам, там работает спецтехника и соответствующие службы.

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Темы: Львоввзрывбеспилотники
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