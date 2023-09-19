Во Львове власти сообщили о взрывах и пожаре на складе, есть пострадавшие
В ночь на 19 сентября во Львове прогремели взрывы и возник пожар на промышленном складе: пострадали два человека и перекрыта часть улицы Городоцкой.
Источник: председатель Львовской ОГА Максим Козицкий в Telegram, городской голова Львова Андрей Садовый в Telegram, Воздушные силы в Telegram
Прямая речь Козицкого: "В части Львова громко. Не называем локаций. Ничего не фотографируем и не снимаем! Информационная тишина!".
В 4.49 Садовый сообщил об угрозе повторной атаки и то, что в городе работает противовоздушная оборона. Он также попросил людей не выходить из укрытия.
Воздушные силы сообщили об ударных БпЛА на Львовщине, Ивано-Франковщине и Хмельнитчине: "Продолжается боевая работа! Не покидайте укрытий!".
В 5.24 Садовый сообщил, что в результате удара по Львову возникло возгорание на промышленном складе.
По его словам, все соответствующие службы выехали на место.
В 5.45 мэр Львова написал, что горит крыша промышленного склада и известно об одном пострадавшем человеке.
В свою очередь председатель Львовской ОГА сообщил, что из-под завалов склада достали женщину и она травмирована: "В результате одной из сегодняшних атак по Львову начался пожар на промышленном складе. На данный момент из-под завалов достали одну женщину. Она травмирована. На складах значительный пожар. На месте работают все профильные службы. Воздушная тревога продолжается! Опасность новых атак остается!".
В 5.59 прозвучал отбой воздушной тревоги.
По уточненным данным Козицкого, из-под завалов во Львове достали двух человек - женщину и мужчину. Предварительно, женщина без травм, а мужчина в тяжелом состоянии.
Около 7.00 Садовый сообщил, что после ракетного удара движение транспорта на улице Городоцкой от перекрестка с улицы Патона до кольца в обе стороны перекрыто.
По его словам, там работает спецтехника и соответствующие службы.
Предыстория:
- Россия запустила дроны-камикадзе из Приморско-Ахтарска в Краснодарском крае еще 18 сентября около 23:00. Через пять часов они долетели до Львова.
- В ночь на 19 сентября группы ударных БпЛА направлялись на запад Украины. В Хмельницкой области местные власти сообщили о взрывах.