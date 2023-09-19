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Во Львове под завалами нашли погибшего

Елена РощинаВторник, 19 сентября 2023, 10:21
Во Львове под завалами нашли погибшего
Андрей Садовой на фоне тушения пожара во Львове, скриншот из видео с его Телеграмм

Во Львове под завалами, образовавшимися в результате ночной российской атаки ударными дронами, нашли тело погибшего мужчины, ущерб от ударов по складам огромный.

Источник: городской глава Львова Андрей Садовой, глава Львовской ОВА Максим КозицкийГСЧС Украины

Детали: В посте в 09:56 Садовой сообщил, что под завалами нашли погибшего мужчину, который работал на складе. Ранее и мэр Львова, и глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий сообщали, что обошлось без жертв, хотя был травмированный. 

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В городе уничтожено три складских помещения. Это склады с окнами, бытовой химией, а также помещения, где хранила гуманитарную помощь благотворительная миссия КАРИТАС-СПЕСС. 

В целом площадь возгорания около 10 тысяч квадратных метров.

Это один из самых масштабных пожаров и убытки будут "сотни миллионов", сказал мэр Львова. 

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Прямая речь: "Три часа уже продолжается ликвидация последствий ужасной атаки на город Львов. У нас на этой локации находятся склады, гуманитарная помощь, продукты питания, химия".

Детали: Ранее Козицкий предоставил предварительную информацию, что в направлении Львовской области летело 18 "Шахедов", из них 15 удалось сбить, но есть три попадания в промышленные склады во Львове

Также он сообщил, что в результате атаки пострадал 26-летний парень, который на момент атаки находился на складе, его госпитализировали в состоянии средней тяжести. Также на месте была женщина – она в госпитализации не нуждалась. Позже Козицкий подтвердил гибель 1 человека.

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям также сообщила, что обнаружено тело одного человека. Еще 2 человека пострадали, из которых 1 человек госпитализирован.

Во Львове гасят пожары на складах после атаки
Во Львове гасят пожары на складах после атаки "Шахедами"
ГСЧС

В 09:46 пожар складских зданий локализован на общей площади 9 400 кв. м. Ликвидация возгорания продолжается.

 

УП, дополнено
Темы: Львоввойнабеспилотникипожар
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