Росія вночі атакувала Львівщину "Шахедами", є три влучання − ОВА
Три влучання у промислові склади у Львові зафіксували у результаті російської атаки "Шахедами" уночі 19 вересня, 15 ворожих дронів вдалося знищити.
Джерело: голова Львівської ОВА Максим Козицький у Telegram
Пряма мова Козицького: "За попередньою інформацією, у напрямку нашої області летіло 18 дронів "Шахед". 15 із них Сили ПВК "Захід" збили. Сім збили безпосередньо у повітряному просторі Львівської області. Цифри ще можуть трохи змінитися, інформація уточнюється, але навіть зараз можна уявити масштаб атаки і масштаб роботи, яка була у Протиповітряної Оборони області. На жаль, є три влучання у промислові склади у Львові. На щастя, без загиблих".
Деталі: Він повідомив, що у результаті атаки постраждав 26-річний хлопець, який на момент атаки перебував на складі. Його госпіталізували у стані середньої складності.
Також на місці була жінка − вона госпіталізації не потребувала.
Козицький додав, що на складах є загоряння у чотирьох локаціях. Пожежу досі гасять.
"Хочу наголосити, що це звичайні промислові склади. Нічого мілітарного на них не зберігали", − наголосив голова ОВА.
Передісторія:
- Росія запустила дрони-камікадзе з Приморсько-Ахтарська у Краснодарському краї ще 18 вересня близько 23:00.
- У Львові пролунали вибухи та виникла пожежа на промисловому складі.
- Також повідомлялося про вибухи на Хмельниччині.
- Очільник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул повідомив про вибух у місті. У результаті нічної атаки росіян загорілася багатоповерхова будівля у Кривому Розі.
- Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що 10 російських "Шахедів" збили над Миколаївською областю уночі 19 вересня.
- Загалом в ніч на 19 вересня окупанти атакували Україну 30-ма дронами-камікадзе та 1 балістичною ракетою "Іскандер-М", сили оборони збили 27 "шахедів" і 1 розвідувальний БПЛА.