Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Росія вночі атакувала Львівщину "Шахедами", є три влучання − ОВА

Ірина БалачукВівторок, 19 вересня 2023, 09:12
Росія вночі атакувала Львівщину Шахедами, є три влучання − ОВА
Фото ілюстративне з Telegram ДСНС

Три влучання у промислові склади у Львові зафіксували у результаті російської атаки "Шахедами" уночі 19 вересня, 15 ворожих дронів вдалося знищити.

Джерело: голова Львівської ОВА Максим Козицький у Telegram

Пряма мова Козицького: "За попередньою інформацією, у напрямку нашої області летіло 18 дронів "Шахед". 15 із них Сили ПВК "Захід" збили. Сім збили безпосередньо у повітряному просторі Львівської області. Цифри ще можуть трохи змінитися, інформація уточнюється, але навіть зараз можна уявити масштаб атаки і масштаб роботи, яка була у Протиповітряної Оборони області. На жаль, є три влучання у промислові склади у Львові. На щастя, без загиблих".

Реклама:

Деталі: Він повідомив, що у результаті атаки постраждав 26-річний хлопець, який на момент атаки перебував на складі. Його госпіталізували у стані середньої складності.

Також на місці була жінка − вона госпіталізації не потребувала.

Козицький додав, що на складах є загоряння у чотирьох локаціях. Пожежу досі гасять.

ВІДЕО ДНЯ

"Хочу наголосити, що це звичайні промислові склади. Нічого мілітарного на них не зберігали", − наголосив голова ОВА.

Передісторія:

Теми: ЛьвівЛьвівщинабезпілотникивибух
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоУ Карабах прибула місія ООН вперше за 30 років

Делегація МВФ прибула до України

відеоГУР успішно атакувало стоянку російських вертольотів у Сочі – джерело

У Словаччині перемогла антиукраїнська партія – всупереч екзитполам

Україна зупинилася на хвилину на знак вдячності захисникам

Сили ППО вночі збили половину "Шахедів", запущених Росією

Усі новини...
Звільнення Кліщіївки та Андріївки могло спричинити деградацію російських військ – ISW
У Кривому Розі через влучання горіла багатоповерхівка
У Львові під завалами знайшли загиблого
Російські війська обстріляли тролейбус у Херсоні: загинув сержант поліції
Останні новини
16:18
Адвокат Арно каже про безпідставність звинувачень у відмиванні грошей
16:12
Боррель приїхав до Києва: із Зеленським вшанували пам'ять загиблих захисників
15:50
Орбан зрадів перемозі партії свого однодумця у Словаччині
15:42
У Херсоні з вогняної пастки врятували матір з трьома дітьми – ОВА
15:33
Військовому та біологу Біжану Шаропову присвоїли звання "Героя України" посмертно
15:19
ВАКС знімає браслет з Коболєва, реформи держкомпаній – серед ключових умов допомоги США
15:10
Вчені знайшли спосіб лікування необоротного паралічу мишей – дослідження
15:06
фотоУ Джанкої після ракетної атаки горіли склади
14:43
Пройшов напівоточення, отримав поранення, а потім знову пішов у бій. Історія курсанта НГУ
14:41
відеоУ Карабах прибула місія ООН вперше за 30 років
Усі новини...
Реклама: