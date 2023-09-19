Reuters вспомнил коррупционные претензии к Татарову и назвал Ермака ''зеленым кардиналом''

Агентство Reuters вспомнило коррупционные скандалы с участием главы Офиса президента Андрея Ермака и его заместителя Олега Татарова.

Источник: Reuters

Детали: Агентство опубликовало статью под заголовком "Обвинения в коррупции продолжают преследовать топ-помощников Зеленского".

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Отмечается, что бывший исполнительный директор "Укрбуда" Олег Майборода во время пребывания в должности передавал взятки для утверждения строительных проектов через действующего заместителя председателя Офиса президента Олега Татарова. Сам Майборода давал интервью агентству в Вене, ведь скрывается от уголовного преследования за коррупцию.

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Майборода сообщил изданию, что взятки проходили через Татарова с 2014 по 2019 год. Контакты Татарова с полицией, судами и прокуратурой сделали его идеальным посредником. Майборода не предоставил доказательств.

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Также он заявил, что регулярно получал от экс-нардепа и застройщика Максима Микитася указания передавать Татарову определенные суммы наличных.

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В своем заявлении Reuters Микитась обвинил Майбороду в "ложных показаниях" и в том, что он ведет себя "как загнанное в угол животное" после того, как его самого обвинили в коррупции. Он сказал, что контакты и влияние Татарова были "сильно преувеличены".

Майборода отметил, что Татаров либо сам собирал наличные платежи, либо отправлял для этого водителя. Татаров учитывал деньги как расходы на строительные проекты.

Майборода показал Reuters список взяток, занесенных в электронную таблицу, на общую сумму 1,8 миллиона долларов, выплаченных Татаровым. Он также показал три подписанные денежные квитанции, которые совпадают с записями в списке. Он сказал, что подписантом был Татаров, а список взяток - со счетов "Укрбуда". Reuters отмечает, что не смогло верифицировать это.

Reuters показало квитанции Микитасю и Татарову. Микитась сказал, что они являются подделкой. Татаров не ответил. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) заявило, что для проверки этого материала нужны эксперты.

Дословно Reuters: "Заявления Майбороды могут разжечь скандал, который преследует президента Владимира Зеленского даже в военное время: обвинения со стороны политических оппонентов и борцов с коррупцией в том, что влиятельные люди защитили Татарова от уголовного преследования".

Больше деталей: Reuters сообщает, что Зеленский и Татаров не ответили на подробные вопросы для этой статьи.

Агентство вспомнило скандал с "торговлей должностями" с участием брата Андрея Ермака, а также сообщило, что главу ОП называют "зеленым кардиналом.

Дословно: "Сегодня он (Ермак - ред.) часто бывает рядом с Зеленским на заседаниях правительства и публичных мероприятиях. Среди иностранных дипломатов он известен как "зеленый кардинал" из-за своего влияния и из-за того, что, как и его босс, он начал носить хаки".

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