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Зеленський про угоди з РФ: Запитайте Пригожина, чи можна вірити Путіну

Тетяна ЛозовенкоВівторок, 19 вересня 2023, 21:50
Зеленський про угоди з РФ: Запитайте Пригожина, чи можна вірити Путіну
ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ, ФОТО: GETTY IMAGES

Президент Володимир Зеленський заявив, що йому відомо про спроби укласти з Росією "тіньові угоди за лаштунками", але "злу не можна довіряти".

Джерело: Зеленський під час виступу в Генасамблеї ООН

Пряма мова: ​​"Мені відомо про спроби укласти якісь тіньові угоди за лаштунками. Злу не можна довіряти. Запитайте Пригожина, чи варто довіряти обіцянкам Путіна. Будь ласка, почуйте мене. Нехай єдність вирішує все відкрито".

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Деталі: Зеленський запевнив, що Україна робить усе для того, щоб після агресії Росії ніхто у світі не наважився атакувати жодну країну.

Президент наголосив, що РФ перетворює на зброю продовольство, енергію та інші речі.

Пряма мова: "Росія намагається використати дефіцит продовольства на світовому ринку як зброю в обмін на визнання окупації деяких – якщо не всіх – захоплених територій. Росія використовує ціни на продовольство як зброю".

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо: 

  • Зеленський виступив на Генеральній асамблеї ООН у Нью-Йорку ввечері 19 вересня. Зокрема, він закликав держави долучитись до підготовки саміту щодо запропонованої Україною "формули миру"

Теми: ЗеленськийРосіяПригожинПутін
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