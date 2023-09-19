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Зеленский о сделках с РФ: Спросите Пригожина, можно ли верить Путину

Татьяна ЛозовенкоВторник, 19 сентября 2023, 21:50
Зеленский о сделках с РФ: Спросите Пригожина, можно ли верить Путину
ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНЫЙ, ФОТО: GETTY IMAGES

Президент Владимир Зеленский заявил, что ему известно о попытках заключить с Россией "теневые сделки за кулисами", но "злу нельзя доверять".

Источник: Зеленский во время выступления в Генассамблее ООН

Прямая речь: "Мне известно о попытках заключить какие-то теневые сделки за кулисами. Злу нельзя доверять. Спросите Пригожина, стоит ли доверять обещаниям Путина. Пожалуйста, услышьте меня. Пусть единство решает все открыто".

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Детали: Зеленский заверил, что Украина делает все для того, чтобы после агрессии России никто в мире не решился атаковать ни одну страну.

Прямая речь: "Россия пытается использовать дефицит продовольствия на мировом рынке как оружие в обмен на признание оккупации некоторых - если не всех - захваченных территорий. Россия использует цены на продовольствие как оружие".

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • Зеленский выступил на Генеральной ассамблее ООН в Нью-Йорке вечером 19 сентября. В частности, он призвал государства присоединиться к подготовке саммита по предложенной Украиной "формуле мира"

Темы: ЗеленскийРосcияПригожинПутин
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