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Росія залишить Вірменію сам на сам із бойовими діями в Карабаху – Данілов

"Українська правда"Вівторок, 19 вересня 2023, 22:12
Росія залишить Вірменію сам на сам із бойовими діями в Карабаху – Данілов
Олексій Данілов. Скриншот з УП.Live

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що Росія занадто слабка, аби підтримувати Вірменію у бойових діях в Нагірному Карабаху.

Джерело: Данілов в УП.Live

Пряма мова: "Росія здасть Вірменію, вона не буде там воювати, вона не є партнером для будь-якої країни. Усі зобов’язання, які Росія брала перед собою відносно Вірменії, зараз помножені на нуль і вона лишить її сам на сам із цією проблемою. Це треба розуміти всім країнам Центральної Азії, які ще мають стосунки безпосередньо з Росією. Вона просто кидає своїх партнерів, не виконує свої зобов’язання".

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Деталі: За словами Данілова, Росія обіцяла вірменам допомогу. Втім, Азербайджан розуміє, що Росія зосереджена зараз на війні в Україні, тому слабка і не може чинити опір.

Передісторія:

  • Раніше Данілов заявив, що другого походу на Москву за прикладом заколоту вагнерівців не буде, однак в Росії назріває заколот, який призведе до фрагментації РФ. Україна знає, хто керує заколотом та як це відбувається.
  • 19 вересня Азербайджан заявив про початок "локальних антитерористичних заходів" у невизнаному Нагірному Карабаху, який вважається міжнародно визнаною частиною Азербайджану.
  • МЗС Вірменії назвало дії Баку широкомасштабною агресією проти народу Нагірного Карабаху "з метою завершення політики етнічних чисток". Прем'єр Нікол Пашинян скликав Раду нацбезпеки.
  • У Єревані почалися сутички між поліцією та протестувальниками, які прийшли під посольство Росії у вірменській столиці у зв’язку з відновленням бойових дій у Нагірному Карабаху.

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