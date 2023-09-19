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У Росії назріває заколот – Данілов

"Українська правда"Вівторок, 19 вересня 2023, 01:53
У Росії назріває заколот – Данілов
ОЛЕКСІЙ ДАНІЛОВ, ФОТО AFP VIA GETTY IMAGES

Секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов заявив, що другого походу на Москву за прикладом заколоту вагнерівців не буде, однак в Росії назріває заколот, який призведе до фрагментації РФ. Україна знає, хто керує заколотом та як це відбувається.

Джерело: Данілов в ефірі загальнонаціонального телемарафону "Єдині новини", Укрінформ

Пряма мова Данілова: "Я думаю, що це вже буде не похід. Згадаймо, як в серпні 1991 року відбувався розпад СРСР. Те, що там назріває, і "угрупування ГКЧП", як це було в 1991 році, воно там вже зріє і вони вже там кучкуються, це достеменно відомий факт. І ми розуміємо, хто цим керує, як це відбувається.

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Питання, коли на Росії станеться черговий заколот - це питання короткого проміжку часу. Який це буде час, подивімось, але процеси запущені. І те, що відносно Кадирова (важка хвороба Рамзана Кадирова – ред.) – це один із чинників, які так само впливатимуть на ці процеси"

Деталі: Данілов зауважив, що російські олігархічні групи, які жили своїм власним життям, після божевільного рішення Путіна про початок війни, повинні забувати про спокій.

Відповідаючи на питання, чи готові міжнародні партнери до того, що Росія розпадеться, Данілов сказав: "Багато хто усвідомлює, але дехто вважає, що цей процес можна контролювати і можна припуститись таких речей, які не дозволять Росії розпастись. Я можу сказати, що на це вже впливати ніхто не зможе, Росія змушена буде фрагментуватися і це відбудеться обов’язково за нашого життя. І ніяка сила зупинити це не зможе, тому що це історичний процес".

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Теми: ДаніловРосія
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