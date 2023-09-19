Россия оставит Армению один на один с боевыми действиями в Карабахе - Данилов

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что Россия слишком слаба, чтобы поддерживать Армению в боевых действиях в Нагорном Карабахе.

Источник: Данилов в УП.Live

Прямая речь: "Россия сдаст Армению, она не будет там воевать, она не является партнером для какой-либо страны. Все обязательства, которые Россия брала перед собой в отношении Армении, сейчас умножены на ноль и она оставит ее один на один с этой Это нужно понимать всем странам Центральной Азии, которые еще имеют отношения непосредственно с Россией. Она просто бросает своих партнеров, не выполняет свои обязательства".

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Детали: По словам Данилова, Россия обещала армянам помощь. Впрочем, Азербайджан понимает, что Россия сосредоточена сейчас на войне в Украине, поэтому слаба и не может сопротивляться.

Предистория:

Ранее Данилов заявил, что второго похода на Москву по примеру мятежа вагнеровцев не будет, однако в России назревает мятеж, который приведет к фрагментации РФ. Украина знает, кто управляет мятежом и как это происходит.

19 сентября Азербайджан заявил о начале "локальных антитеррористических мероприятий" в непризнанном Нагорном Карабахе, который считается международно признанной частью Азербайджана.

МИД Армении назвал действия Баку широкомасштабной агрессией против народа Нагорного Карабаха "с целью завершения политики этнических чисток". Премьер Никол Пашинян созвал Совет нацбезопасности.

В Ереване начались столкновения между полицией и протестующими, которые пришли под посольство России в армянской столице в связи с возобновлением боевых действий в Нагорном Карабахе.