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Россия оставит Армению один на один с боевыми действиями в Карабахе - Данилов

"Украинская правда"Вторник, 19 сентября 2023, 22:12
Россия оставит Армению один на один с боевыми действиями в Карабахе - Данилов

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что Россия слишком слаба, чтобы поддерживать Армению в боевых действиях в Нагорном Карабахе.

Источник: Данилов в УП.Live

Прямая речь: "Россия сдаст Армению, она не будет там воевать, она не является партнером для какой-либо страны. Все обязательства, которые Россия брала перед собой в отношении Армении, сейчас умножены на ноль и она оставит ее один на один с этой Это нужно понимать всем странам Центральной Азии, которые еще имеют отношения непосредственно с Россией. Она просто бросает своих партнеров, не выполняет свои обязательства".

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Детали: По словам Данилова, Россия обещала армянам помощь. Впрочем, Азербайджан понимает, что Россия сосредоточена сейчас на войне в Украине, поэтому слаба и не может сопротивляться.

Предистория

  • Ранее Данилов заявил, что второго похода на Москву по примеру мятежа вагнеровцев не будет, однако в России назревает мятеж, который приведет к фрагментации РФ. Украина знает, кто управляет мятежом и как это происходит.
  • 19 сентября Азербайджан заявил о начале "локальных антитеррористических мероприятий" в непризнанном Нагорном Карабахе, который считается международно признанной частью Азербайджана.
  • МИД Армении назвал действия Баку широкомасштабной агрессией против народа Нагорного Карабаха "с целью завершения политики этнических чисток". Премьер Никол Пашинян созвал Совет нацбезопасности.
  • В Ереване начались столкновения между полицией и протестующими, которые пришли под посольство России в армянской столице в связи с возобновлением боевых действий в Нагорном Карабахе.

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