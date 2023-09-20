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Цієї ночі росіяни запустили кілька груп "Шахедів"

"Українська правда"Середа, 20 вересня 2023, 02:42
Цієї ночі росіяни запустили кілька груп Шахедів
Фото ілюстраційне, defence-ua

У ніч на 20 вересня росіяни запускали кілька груп ударних безпілотників по Україні з різних сторін. Повітряна тривога була оголошена на півночі, сході та півдні країни, а також у Києві. Близько п'ятої години ранку пролунав відбій повітряних тривог по всіх областях.

Джерело: Повітряні сили у Telegram

Дослівно: "Сумщина та Полтавщина – загроза застосування ударних БпЛА! Харківська область – ракетна небезпека!"

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Деталі: За інформацією військових, перша група "Шахедів" на півночі Полтавщини, рухається у південно-західному напрямку. Курс може змінюватись.
Друга група ворожих БпЛА заходить у повітряний простір України на Сумщині з Курської області, РФ.
Військові просять не ігнорувати сигнали повітряної тривоги і прямувати в укриття.

О 1.01 загроза застосування ударних безпілотників поширилася на Чернігівську область.

О 1.07 повітряна тривога через БпЛА поширилася на Дніпропетровську область.

ВІДЕО ДНЯ

О 1.11 тривога поширилася на Запорізьку та Полтавську області.

Повітряні сили наголосили, що чергова група ворожих БпЛА зайшла у повітряний простір України на Сумщині з Курської області.
Ще кілька груп "Шахедів" на Запоріжжі, рухаються з півдня у північно-західному напрямку.

О 1.21 загроза з'явилася у Херсонській та Миколаївській областях.

О 1.38 стало відомо, що ще кілька груп ворожих БпЛА заходять у повітряний простір України на Сумщині з Курської області Росії.

Мапа повітряних тривог станом на 2.08 20 вересня
Мапа повітряних тривог станом о 2.08 20 вересня

О 2.01 загроза застосування ударних безпілотників з'явилася у Київській та Кіровоградській областях.

О 2.08 повітряна тривога поширилася на Черкаську область та Київ.

О 2.29 стало відомо про кілька нових груп ворожих БпЛА, які заходять у повітряний простір України на півдні Сумщини з Бєлгородської області Росії.

О 4.04 повідомили про відбій повітряної тривоги у Києві та області, Чернігівській, Миколаївській та Херсонській областях.

О 4.46 Повітряні сили оголосили відбій тривог по всій Україні.

Вранці стало відомо, що протиповітряна оборона знищила 17 дронів-камікадзе "Шахед" із 24.

Теми: безпілотникиповітряна тривогаракетний удар
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