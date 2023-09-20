Росія атакувала Україну 24 "Шахедами", 17 з них збили

Українська протиповітряна оборона знищила 17 дронів-камікадзе "Шахед" із 24, якими Росія атакувала Україну вночі 20 вересня.

Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook, Повітряні сили ЗСУ у Telegram

Дослівно Генштаб: "Уночі окупанти атакували Україну 24 дронами-камікадзе типу "Shahed-136/131", з яких 17 було знищено засобами протиповітряної оборони України".

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Деталі: У Генштабі додали, що інформація щодо наслідків цієї терористичної атаки наразі уточнюється.

Доповнено: Пізніше Повітряні сили уточнили, що ворожі безпілотники рухалися з південно-східного та північного напрямків.

У результаті бойової роботи 17 "Шахедів" знищили за маршрутом слідування у межах Сумської, Полтавської, Кіровоградської та Дніпропетровської областей.

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"На жаль, є кілька влучань у нафтопереробний завод на Полтавщині, внаслідок чого роботу підприємства тимчасово зупинено. Над ліквідацією наслідків працюють відповідні служби", − підсумували Повітряні сили.

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