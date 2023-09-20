Росія атакувала Україну 24 "Шахедами", 17 з них збили
Українська протиповітряна оборона знищила 17 дронів-камікадзе "Шахед" із 24, якими Росія атакувала Україну вночі 20 вересня.
Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook, Повітряні сили ЗСУ у Telegram
Дослівно Генштаб: "Уночі окупанти атакували Україну 24 дронами-камікадзе типу "Shahed-136/131", з яких 17 було знищено засобами протиповітряної оборони України".
Деталі: У Генштабі додали, що інформація щодо наслідків цієї терористичної атаки наразі уточнюється.
Доповнено: Пізніше Повітряні сили уточнили, що ворожі безпілотники рухалися з південно-східного та північного напрямків.
У результаті бойової роботи 17 "Шахедів" знищили за маршрутом слідування у межах Сумської, Полтавської, Кіровоградської та Дніпропетровської областей.
"На жаль, є кілька влучань у нафтопереробний завод на Полтавщині, внаслідок чого роботу підприємства тимчасово зупинено. Над ліквідацією наслідків працюють відповідні служби", − підсумували Повітряні сили.
Передісторія:
- Уночі 20 вересня росіяни запускали кілька груп ударних безпілотників по Україні з різних сторін. Повітряна тривога була оголошена на півночі, сході та півдні країни, а також у Києві. Близько п'ятої години ранку пролунав відбій повітряних тривог у всіх областях.