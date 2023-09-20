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Этой ночью россияне запустили несколько групп "Шахедов"

"Украинская правда"Среда, 20 сентября 2023, 02:42
Этой ночью россияне запустили несколько групп Шахедов
Фото иллюстративное, defence-ua

В ночь на 20 сентября россияне запускали несколько групп ударных беспилотников по Украине с разных сторон. Воздушная тревога была объявлена на севере, востоке и юге страны и в Киеве. Около пяти часов утра раздался отбой воздушных тревог по всем областям.

Источник: Воздушные силы в Telegram

Дословно: "Сумщина и Полтавщина – угроза применения ударных БПЛА! Харьковская область – ракетная опасность!"

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Детали: По информации военных, первая группа "Шахедов" на севере Полтавщины, движется в юго-западном направлении. Курс может изменяться.

Вторая группа враждебных БПЛА входит в воздушное пространство Украины в Сумской области из Курской области, РФ.

Военные просят не игнорировать сигналы воздушной тревоги и направляться в укрытие.

ВИДЕО ДНЯ

В 1:01 угроза применения ударных беспилотников распространилась на Черниговскую область.

В 1.07 воздушная тревога из-за БПЛА распространилась на Днепропетровскую область.

В 1.11 тревога распространилась на Запорожскую и Полтавскую области.

Воздушные силы подчеркнули, что очередная группа вражеских БПЛА зашла в воздушное пространство Украины в Сумской области из Курской области.
Еще несколько групп "Шахедов" на Запорожье двигаются с юга в северо-западном направлении.

В 1:21 угроза появилась в Херсонской и Николаевской областях.

В 1:38 стало известно, что еще несколько групп враждебных БпЛА заходят в воздушное пространство Украины на Сумщине из Курской области России.

Карта воздушных тревог в 2.08 20 сентября
Карта воздушных тревог в 2.08 20 сентября

В 2.01 угроза применения ударных беспилотников появилась в Киевской и Кировоградской областях.

В 2:08 воздушная тревога распространилась на Черкасскую область и Киев.

В 2.29 стало известно о нескольких новых группах враждебных БПЛА, которые заходят в воздушное пространство Украины на юге Сумщины из Белгородской области России.

В 4:04 сообщили об отбое воздушной тревоги в Киеве и области, Черниговской, Николаевской и Херсонской областях.

В 4:46 Воздушные силы объявили отбой тревог по всей Украине.

Утром стало известно, что противовоздушная оборона уничтожила 17 дронов-камикадзе "Шахед" из 24.

Темы: беспилотникивоздушная тревогаракетный удар
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