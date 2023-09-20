Зеленський поскаржився Генсеку ООН на "Шахеди"

Президент Володимир Зеленський привернув увагу Генерального секретаря ООН Антоніу Гутерріша до того, що Росія використовує іранські безпілотники для атак на портову та агропромислову інфраструктуру України.

Джерело: Офіс президента

Деталі: Глава держави подякував ООН за зусилля з мінімізації наслідків повномасштабної російської агресії та висловив сподівання на подальшу активну допомогу в оперативному реагуванні на нагальні потреби українського населення в гуманітарній сфері.

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Сторони обговорили перспективи поновлення роботи Чорноморської зернової ініціативи.

Президент подякував Антоніу Гутеррішу за підтримку зусиль України із забезпечення стабільності продовольчих ринків та експорту.

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