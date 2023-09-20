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Зеленський поскаржився Генсеку ООН на "Шахеди"

"Українська правда"Середа, 20 вересня 2023, 02:32
Зеленський поскаржився Генсеку ООН на Шахеди
Володимир Зеленський, Антоніу Гутерріш. ФОТО: ОП

Президент Володимир Зеленський привернув увагу Генерального секретаря ООН Антоніу Гутерріша до того, що Росія використовує іранські безпілотники для атак на портову та агропромислову інфраструктуру України.

Джерело: Офіс президента

Деталі: Глава держави подякував ООН за зусилля з мінімізації наслідків повномасштабної російської агресії та висловив сподівання на подальшу активну допомогу в оперативному реагуванні на нагальні потреби українського населення в гуманітарній сфері.

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Сторони обговорили перспективи поновлення роботи Чорноморської зернової ініціативи.

Президент подякував Антоніу Гутеррішу за підтримку зусиль України із забезпечення стабільності продовольчих ринків та експорту.

Передісторія: 

ВІДЕО ДНЯ
  • Зеленський виступив на Генеральній асамблеї ООН у Нью-Йорку ввечері 19 вересня. Зокрема, він закликав держави долучитись до підготовки саміту щодо запропонованої Україною "формули миру"

Теми: ЗеленськийООН
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