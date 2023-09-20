Зеленський поскаржився Генсеку ООН на "Шахеди"
Середа, 20 вересня 2023, 02:32
Президент Володимир Зеленський привернув увагу Генерального секретаря ООН Антоніу Гутерріша до того, що Росія використовує іранські безпілотники для атак на портову та агропромислову інфраструктуру України.
Джерело: Офіс президента
Деталі: Глава держави подякував ООН за зусилля з мінімізації наслідків повномасштабної російської агресії та висловив сподівання на подальшу активну допомогу в оперативному реагуванні на нагальні потреби українського населення в гуманітарній сфері.
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Сторони обговорили перспективи поновлення роботи Чорноморської зернової ініціативи.
Президент подякував Антоніу Гутеррішу за підтримку зусиль України із забезпечення стабільності продовольчих ринків та експорту.
Передісторія:
ВІДЕО ДНЯ
- Зеленський виступив на Генеральній асамблеї ООН у Нью-Йорку ввечері 19 вересня. Зокрема, він закликав держави долучитись до підготовки саміту щодо запропонованої Україною "формули миру"