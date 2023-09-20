Зеленский пожаловался Генсеку ООН на "Шахеды"
Среда, 20 сентября 2023, 02:32
Президент Владимир Зеленский обратил внимание Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша на то, что Россия использует иранские беспилотники для атак на портовую и агропромышленную инфраструктуру Украины.
Источник: Офис президента
Детали: Глава государства поблагодарил ООН за усилия по минимизации последствий полномасштабной российской агрессии и выразил надежду на дальнейшую активную помощь в оперативном реагировании на неотложные нужды украинского населения в гуманитарной сфере.
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Стороны обсудили перспективы возобновления работы Черноморской зерновой инициативы.
Президент поблагодарил Антониу Гутерриша за поддержку усилий Украины по обеспечению стабильности продовольственных рынков и экспорта.
Предыстория:
ВИДЕО ДНЯ
- Зеленский выступил на Генеральной ассамблее ООН в Нью-Йорке вечером 19 сентября. В частности, он призвал государства принять участие в подготовке саммита относительно предложенной Украиной "формулы мира".