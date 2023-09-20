Зеленский пожаловался Генсеку ООН на "Шахеды"

Президент Владимир Зеленский обратил внимание Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша на то, что Россия использует иранские беспилотники для атак на портовую и агропромышленную инфраструктуру Украины.

Источник: Офис президента

Детали: Глава государства поблагодарил ООН за усилия по минимизации последствий полномасштабной российской агрессии и выразил надежду на дальнейшую активную помощь в оперативном реагировании на неотложные нужды украинского населения в гуманитарной сфере.

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Стороны обсудили перспективы возобновления работы Черноморской зерновой инициативы.

Президент поблагодарил Антониу Гутерриша за поддержку усилий Украины по обеспечению стабильности продовольственных рынков и экспорта.

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