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Польський уряд про різкі слова Зеленського в ООН: Польща не згадувалася

"Європейська правда", "Українська правда"Середа, 20 вересня 2023, 11:00

У польському уряді не хочуть приміряти до своєї країни слова президента України Володимира Зеленського про те, що у ситуації з зерном дехто в Європі "допомагає готувати сцену для московського актора".

Джерело: речник польського уряду Пьотр Мюллер в ефірі RMF FM, цитує "Європейська правда"

Пряма мова Мюллера: "Сподіваюся, що ці слова не стосуються Польщі. Назва нашої країни там не згадувалася, тому я не хотів би їх так сприймати…

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Від самого початку в конфлікті, який спричинила Росія, ми поводилися так, щоб зберегти безпеку Європи, України, але також і Польщі. Я вважаю, що в таких ситуаціях завжди потрібні холоднокровні заяви".

Деталі: За словами речника польського уряду, Польща діє у цій ситуації "продумано". 

"Ми допомагаємо Україні у військовому плані, щоб вона могла захистити себе – але також і нас – від Росії. Однак в економічних, сільськогосподарських питаннях ми повинні захищати польські інтереси", – сказав Мюллер.

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Відповідаючи на запитання, чи зустріч президентів Анджея Дуди та Володимира Зеленського була скасована випадково, речник уряду Польщі зазначив, що коли відбуваються великі міжнародні зустрічі, "іноді з суто організаційних причин зустрічі не відбуваються".

"Я не хотів би робити тут висновків", – додав Мюллер.

Передісторія:

  • 19 вересня президент Володимир Зеленський на Генеральній асамблеї ООН зазначив, що йому тривожно бачити, як "дехто в Європі грає в солідарність у політичному театрі", перетворюючи постачання зерна на трилер й допомагаючи "підготувати сцену для московського актора".
  • Польський президент Анджей Дуда захистив рішення Варшави запровадити односторонні обмеження на імпорт української сільськогосподарської продукції, заявивши, що "Україна – мов той, хто тоне, може затягнути на глибину".
  • Через одностороннє ембарго трьох держав ЄС Україна звернулась до СОТ з проханням про консультації та готова запровадити заборону на імпорт деяких товарів із Польщі, Словаччини та Угорщини.

Теми: ПольщаЗеленськийзерноРосія
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