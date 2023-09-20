Польський уряд про різкі слова Зеленського в ООН: Польща не згадувалася
У польському уряді не хочуть приміряти до своєї країни слова президента України Володимира Зеленського про те, що у ситуації з зерном дехто в Європі "допомагає готувати сцену для московського актора".
Джерело: речник польського уряду Пьотр Мюллер в ефірі RMF FM, цитує "Європейська правда"
Пряма мова Мюллера: "Сподіваюся, що ці слова не стосуються Польщі. Назва нашої країни там не згадувалася, тому я не хотів би їх так сприймати…
Від самого початку в конфлікті, який спричинила Росія, ми поводилися так, щоб зберегти безпеку Європи, України, але також і Польщі. Я вважаю, що в таких ситуаціях завжди потрібні холоднокровні заяви".
Деталі: За словами речника польського уряду, Польща діє у цій ситуації "продумано".
"Ми допомагаємо Україні у військовому плані, щоб вона могла захистити себе – але також і нас – від Росії. Однак в економічних, сільськогосподарських питаннях ми повинні захищати польські інтереси", – сказав Мюллер.
Відповідаючи на запитання, чи зустріч президентів Анджея Дуди та Володимира Зеленського була скасована випадково, речник уряду Польщі зазначив, що коли відбуваються великі міжнародні зустрічі, "іноді з суто організаційних причин зустрічі не відбуваються".
"Я не хотів би робити тут висновків", – додав Мюллер.
Передісторія:
- 19 вересня президент Володимир Зеленський на Генеральній асамблеї ООН зазначив, що йому тривожно бачити, як "дехто в Європі грає в солідарність у політичному театрі", перетворюючи постачання зерна на трилер й допомагаючи "підготувати сцену для московського актора".
- Польський президент Анджей Дуда захистив рішення Варшави запровадити односторонні обмеження на імпорт української сільськогосподарської продукції, заявивши, що "Україна – мов той, хто тоне, може затягнути на глибину".
- Через одностороннє ембарго трьох держав ЄС Україна звернулась до СОТ з проханням про консультації та готова запровадити заборону на імпорт деяких товарів із Польщі, Словаччини та Угорщини.