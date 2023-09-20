Польское правительство о резких словах Зеленского в ООН: Польша не упоминалась
В польском правительстве не хотят примерять к своей стране слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что в ситуации с зерном кое-кто в Европе "помогает готовить сцену для московского актера".
Источник: пресс-секретарь польского правительства Петр Мюллер в эфире RMF FM, цитирует "Европейская правда"
Прямая речь Мюллера: "Надеюсь, что эти слова не касаются Польши. Название нашей страны там не упоминалось, поэтому я не хотел бы их так воспринимать...
С самого начала в конфликте, который начала Россия, мы вели себя так, чтобы сохранить безопасность Европы, Украины, но также и Польши. Я считаю, что в таких ситуациях всегда нужны хладнокровные заявления".
Детали: По словам спикера польского правительства, Польша действует в этой ситуации "продуманно".
"Мы помогаем Украине в военном плане, чтобы она могла защитить себя – но также и нас – от России. Однако в экономических, сельскохозяйственных вопросах мы должны защищать польские интересы", – сказал Мюллер.
Отвечая на вопрос, была ли встреча президентов Анджея Дуды и Владимира Зеленского отменена случайно, представитель правительства Польши отметил, что когда происходят крупные международные встречи, "иногда по чисто организационным причинам встречи не происходят".
"Я не хотел бы делать здесь выводов", – добавил Мюллер.
Предыстория:
- 19 сентября президент Владимир Зеленский на Генеральной ассамблее ООН заявил, что ему тревожно видеть, как "некоторые в Европе играют в солидарность в политическом театре", превращая поставки зерна в триллер и помогая "подготовить сцену для московского актера".
- Польский президент Анджей Дуда защитил решение Варшавы ввести односторонние ограничения на импорт украинской сельскохозяйственной продукции, заявив, что "Украина – как утопающий, может затянуть на глубину".
- Из-за одностороннего эмбарго трех государств ЕС Украина обратилась в ВТО с просьбой о консультациях и готова ввести запрет на импорт некоторых товаров из Польши, Словакии и Венгрии.