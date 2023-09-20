Польское правительство о резких словах Зеленского в ООН: Польша не упоминалась

В польском правительстве не хотят примерять к своей стране слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что в ситуации с зерном кое-кто в Европе "помогает готовить сцену для московского актера".

Источник: пресс-секретарь польского правительства Петр Мюллер в эфире RMF FM, цитирует "Европейская правда"

Прямая речь Мюллера: "Надеюсь, что эти слова не касаются Польши. Название нашей страны там не упоминалось, поэтому я не хотел бы их так воспринимать...

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С самого начала в конфликте, который начала Россия, мы вели себя так, чтобы сохранить безопасность Европы, Украины, но также и Польши. Я считаю, что в таких ситуациях всегда нужны хладнокровные заявления".

Детали: По словам спикера польского правительства, Польша действует в этой ситуации "продуманно".

"Мы помогаем Украине в военном плане, чтобы она могла защитить себя – но также и нас – от России. Однако в экономических, сельскохозяйственных вопросах мы должны защищать польские интересы", – сказал Мюллер.

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Отвечая на вопрос, была ли встреча президентов Анджея Дуды и Владимира Зеленского отменена случайно, представитель правительства Польши отметил, что когда происходят крупные международные встречи, "иногда по чисто организационным причинам встречи не происходят".

"Я не хотел бы делать здесь выводов", – добавил Мюллер.

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