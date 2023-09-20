ГУР: Невідомі диверсанти підірвали два літаки та гелікоптер у Підмосковʼї

Українська військова розвідка стверджує, що в понеділок 18 вересня на аеродромі "Чкаловський" у Московській області РФ було серйозно пошкоджено два російських літаки й гелікоптер, ще один літак зазнав незначних пошкоджень.

Джерело: Головне управління розвідки Міністерства оборони України

Дослівно: "На аеродромі "Чкаловський" група Слідчого комітету РФ розслідує диверсію, внаслідок якої 18 вересня 2023 року було суттєво пошкоджено два літаки та один гелікоптер.

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Подія викликала неабияку істерику у вищих військових коридорах: на аеродромі базуються урядові літаки, так звані "літаки судного дня" та спеціальні літаки (літаки-розвідники)".

Деталі: За даними українських розвідників, на аеродромі, який ретельно охороняється, невідомі заклали вибухівку та підірвали літаки Ан-148 та Іл-20 (обидва відносяться до 354 авіаполку спеціального призначення), а також вертоліт Мі-28Н, який до цього активно залучався до збиття ударних дронів над Московською областю.

На аеродромі Чкаловський пошкоджено два російських літаки й гелікоптер. ГУР

Дослівно ГУР: "Пошкодження літаків не дозволять розраховувати на їх швидке відновлення. У гелікоптера вибухом пошкоджено хвостову частину. Ще один Ан-148, який перебував поруч з іншими на стоянці, отримав незначні ушкодження".

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На аеродромі під Москвою працювали диверсанти ГУР Міноборони України

Деталі: Каральні органи Росії шукають диверсантів та намагаються обмежити поширення в місцевих ЗМІ інформації про цю подію, додає ГУР.

Довідка: Ан-148 – це пасажирській літак, Іл-20 – літак радіоелектронної розвідки та РЕБ, створений на базі Іл-18 і обладнаний РЛС бічного огляду, інфрачервоним сканером та іншими датчиками.

Нагадаємо: Вранці 20 вересня у Воронезькій області Росії розбився літак-винищувач Су-34, екіпаж із двох осіб встиг катапультуватися.