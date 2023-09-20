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ГУР: Неизвестные диверсанты взорвали два самолета и вертолет в Подмосковье

Елена РощинаСреда, 20 сентября 2023, 11:49
ГУР: Неизвестные диверсанты взорвали два самолета и вертолет в Подмосковье
Российский Ил-20, фото из Wikipedia

Украинская военная разведка утверждает, что в понедельник 18 сентября на аэродроме "Чкаловский" в Московской области РФ были серьезно повреждены два российских самолета и вертолет, еще один самолет получил незначительные повреждения.

Источник: Главное управление разведки Министерства обороны Украины 

Дословно: "На аэродроме "Чкаловский" группа Следственного комитета РФ расследует диверсию, в результате которой 18 сентября 2023 года были существенно повреждены два самолета и один вертолет. 

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Событие вызвало большую истерику в высших военных коридорах: на аэродроме базируются правительственные самолеты, так называемые "самолеты судного дня" и специальные самолеты (самолеты-разведчики)".

Детали: По данным украинских разведчиков, на аэродроме, который тщательно охраняется, неизвестные заложили взрывчатку и взорвали самолеты Ан-148 и Ил-20 (оба относятся к 354 авиаполку специального назначения), а также вертолет Ми-28Н, который до этого активно привлекался к сбиванию ударных дронов над Московской областью.

На аэродроме Чкаловский повреждены два российских самолета и вертолет.
На аэродроме Чкаловский повреждены два российских самолета и вертолет
ГУР

Дословно ГУР: "Повреждения самолетов не позволят рассчитывать на их быстрое восстановление. У вертолета взрывом повреждена хвостовая часть. Еще один Ан-148, который находился рядом с другими на стоянке, получил незначительные повреждения".

ВИДЕО ДНЯ
На аэродроме под Москвой работали диверсанты
На аэродроме под Москвой работали диверсанты
ГУР Минобороны Украины

Детали: Карательные органы России ищут диверсантов и пытаются ограничить распространение в местных СМИ информации об этом событии, добавляет ГУР.

Справка: Ан-148 – это пассажирский самолет, Ил-20 – самолет радиоэлектронной разведки и РЭБ, созданный на базе Ил-18 и оборудованный РЛС бокового обзора, инфракрасным сканером и другими датчиками.

Напомним: Утром 20 сентября в Воронежской области России разбился самолет-истребитель Су-34, экипаж из двух человек успел катапультироваться.

Темы: Росcияразведкаавиа
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