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Россия проводит разведку энергообъектов Украины - ГУР

Станислав ПогориловСреда, 20 сентября 2023, 15:59
Россия проводит разведку энергообъектов Украины - ГУР
Фото: Getty Images

Российские захватчики ведут разведку украинских энергетических объектов с целью дальнейших ударов, Силы обороны усиленно готовятся к таким действиям агрессора.

Источник: представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов в эфире национального телемарафона

Прямая речь Юсова: "В том числе есть информация, что враг проводит и разведывательные мероприятия по энергетической инфраструктуре, и угроза повторения террористических атак существует".

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Детали: По его словам, Украина усиленно готовится к такому сценарию. Он подчеркнул, что не приходится надеяться, что страна-агрессор откажется от планов атаковать энергетику.

"И мы должны серьезно к этому относиться. Как рядовые граждане с точки зрения подготовки к этому периоду и просто реагирования на сигналы воздушной тревоги, так и, конечно, Силы обороны. И такая работа ведется!" - подчеркнул представитель ГУР.

При этом Юсов отметил, что на сегодня темпы производства ракетного вооружения в России не позволяют пополнять его запасы на прежнем уровне. "Одно дело планы, второе дело, как реализуются эти планы", - подчеркнул он.

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Он напомнил о самой массированной атаке россиян, когда они запустили по Украине одновременно 120 ракет. Сейчас на такое оккупанты не способны, но это угроза остается. "Сколько бы тех ракет не было конечно их надо сбивать. И над этим работа будет вестись", - сказал представитель ГУР.

Что предшествовало: 16 сентября в Министерстве обороны Великобритании заявили, что ожидают, что Россия зимой будет наносить ракетные удары по энергетической инфраструктуре Украины, как и в прошлом году.

Темы: энергетикаракетный ударУкраинаРосcия
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