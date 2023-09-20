"Сталеві" прикордонники за день вполювали два російських "муромця"
Середа, 20 вересня 2023, 16:19
На Куп’янському напрямку бійці повітряної розвідки штурмової бригади "Сталевий кордон" за день вполювали два ворожих комплекси відеоспостереження "Муром-М".
Джерело: Державна прикордонна служба
Дослівно: "Два російські "муромці" розлетілися на друзки і більше не зможуть "піддивлятися" за нашими бійцями".
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Деталі: Бійці-прикордонники зазначають, що військовослужбовці "Сталевого кордону" тільки протягом серпня-вересня виявили та знищили сім таких установок противника.