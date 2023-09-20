Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

"Сталеві" прикордонники за день вполювали два російських "муромця"

Валентина РоманенкоСереда, 20 вересня 2023, 16:19
Сталеві прикордонники за день вполювали два російських муромця
скриншот

На Куп’янському напрямку бійці повітряної розвідки штурмової бригади "Сталевий кордон" за день вполювали два ворожих комплекси відеоспостереження "Муром-М".

Джерело: Державна прикордонна служба

Дослівно: "Два  російські "муромці" розлетілися на друзки і більше не зможуть "піддивлятися" за нашими бійцями".

Реклама:

Деталі: Бійці-прикордонники зазначають, що військовослужбовці "Сталевого кордону" тільки протягом серпня-вересня виявили та знищили сім таких установок противника.

Теми: Прикордонна службаконтрнаступГвардія наступу
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Київ відповів Орбану: Україна не змінювала межі своєї території 

фотоНамагалася з’їсти долари при затриманні: медики вимагали гроші за оформлення інвалідності

Безпілотник СБУ "осліпив" російську РЛС у Курській області – джерело

Литовська компанія модернізувала літак президента України

фотоЗеленський із рабинами вшанували жертв Бабиного Яру

"Диверсанти елітного спецназу РФ": ДБР і СБУ представили розслідування вибухів на складі ЗСУ у 2015 році

Усі новини...
Прикордонна служба
Прикордонники знищили польовий склад окупантів біля Бахмута
Бійців тренували боротися з диверсантами на Київському напрямку
Про черги на кордоні ДПСУ тепер регулярно повідомлятиме в Telegram
Останні новини
16:43
Інтервали між поїздами київського метро зменшать
16:32
фотоПід Києвом у двох чоловіків знайшли російській ЗРК "Тор" з боєприпасами
16:26
Окупанти Севастополя сподіваються, що посилення ППО захистить їх від ударів
16:01
Україна підписала близько 20 угод та меморандумів з французькими оборонними виробниками
15:44
Уже майже 93 тисячі вірмен залишили Карабах, ЄС виступив із заявою
15:36
На Дніпропетровщині довічно ув’язнили чоловіка, який зґвалтував 8-річну дівчинку
15:33
Мінвідновлення провело антикорупційне навчання для менеджменту держпідприємств
15:32
Росіянам дозволили виступати на Паралімпіаді-2024 
15:12
фотоПонад 50 людей загинули внаслідок вибухів у мечетях Пакистану
15:04
Київ відповів Орбану: Україна не змінювала межі своєї території 
Усі новини...
Реклама: