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"Сталеві" прикордонники за день вполювали два російських "муромця"

Валентина РоманенкоСереда, 20 вересня 2023, 16:19
Сталеві прикордонники за день вполювали два російських муромця
скриншот

На Куп’янському напрямку бійці повітряної розвідки штурмової бригади "Сталевий кордон" за день вполювали два ворожих комплекси відеоспостереження "Муром-М".

Джерело: Державна прикордонна служба

Дослівно: "Два  російські "муромці" розлетілися на друзки і більше не зможуть "піддивлятися" за нашими бійцями".

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Деталі: Бійці-прикордонники зазначають, що військовослужбовці "Сталевого кордону" тільки протягом серпня-вересня виявили та знищили сім таких установок противника.

Теми: Прикордонна службаконтрнаступГвардія наступу
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