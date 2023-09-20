"Стальные" пограничники за день поразили два российских "муромца"
Среда, 20 сентября 2023, 16:19
На Купянском направлении бойцы воздушной разведки штурмовой бригады "Стальной кордон" за день уничтожили два вражеских комплекса видеонаблюдения "Муром-М".
Источник: Государственная пограничная служба
Дословно: "Два российских "муромца" разлетелись вдребезги и больше не смогут "подсматривать" за нашими бойцами".
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Детали: Бойцы-пограничники отмечают, что военнослужащие "Стального кордона" только в течение августа-сентября обнаружили и уничтожили семь таких установок противника.