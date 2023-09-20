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"Стальные" пограничники за день поразили два российских "муромца"

Валентина РоманенкоСреда, 20 сентября 2023, 16:19
Стальные пограничники за день поразили два российских муромца
скриншот

На Купянском направлении бойцы воздушной разведки штурмовой бригады "Стальной кордон" за день уничтожили два вражеских комплекса видеонаблюдения "Муром-М".

Источник: Государственная пограничная служба

Дословно: "Два российских "муромца" разлетелись вдребезги и больше не смогут "подсматривать" за нашими бойцами".

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Детали: Бойцы-пограничники отмечают, что военнослужащие "Стального кордона" только в течение августа-сентября обнаружили и уничтожили семь таких установок противника.

Темы: Пограничная службаконтрнаступлениеГвардия наступления
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