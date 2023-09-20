Удар по штабу окупантів в Мелітополі: ЗМІ показали місце влучання

Журналісти "Радіо Свобода" показали на супутниковому знімку, куди саме поцілили захисники, вдаривши по штабу російських загарбників в окупованому Мелітополі.

Джерело: "Радіо Свобода"

Деталі: Повідомляється, що судячи зі знімку, атака була здійснена на один із цехів заводу "Автоколорліт", який орієнтовно знаходиться за 5 кілометрів від центру міста.

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Мер міста Іван Федоров тоді заявляв, що в цьому районі було "найгучніше". У той же час окупанти заявляли про нібито роботу ППО.

Що було раніше: За даними Страткому, вранці 19 вересня українські військові атакували штаб російських загарбників у районі окупованого Мелітополя в Запорізькій області.