Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Удар по штабу окупантів в Мелітополі: ЗМІ показали місце влучання

Станіслав ПогоріловСереда, 20 вересня 2023, 17:03
Удар по штабу окупантів в Мелітополі: ЗМІ показали місце влучання
Ілюстративне фото міскради Мелітополя

Журналісти "Радіо Свобода" показали на супутниковому знімку, куди саме поцілили захисники, вдаривши по штабу російських загарбників в окупованому Мелітополі.

Джерело: "Радіо Свобода"

Деталі: Повідомляється, що судячи зі знімку, атака була здійснена на один із цехів заводу "Автоколорліт", який орієнтовно знаходиться за 5 кілометрів від центру міста.

Реклама:

Мер міста Іван Федоров тоді заявляв, що в цьому районі було "найгучніше". У той же час окупанти заявляли про нібито роботу ППО.

Що було раніше: За даними Страткому, вранці 19 вересня українські військові атакували штаб російських загарбників у районі окупованого Мелітополя в Запорізькій області.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: МелітопольвійнаУкраїнаРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Київ відповів Орбану: Україна не змінювала межі своєї території 

фотоНамагалася з’їсти долари при затриманні: медики вимагали гроші за оформлення інвалідності

Безпілотник СБУ "осліпив" російську РЛС у Курській області – джерело

Литовська компанія модернізувала літак президента України

фотоЗеленський із рабинами вшанували жертв Бабиного Яру

"Диверсанти елітного спецназу РФ": ДБР і СБУ представили розслідування вибухів на складі ЗСУ у 2015 році

Усі новини...
Мелітополь
У ЗСУ заявили про успішний удар по штабу окупантів у Мелітополі
Мелітополь у перший день війни був без захисту, спроби втримати його провалилися
Генерал-майор Соколов командував обороною півдня, яку розслідує ДБР. Велике інтерв'ю про Чонгар, Херсон і Мелітополь
Останні новини
16:43
Інтервали між поїздами київського метро зменшать
16:32
фотоПід Києвом у двох чоловіків знайшли російській ЗРК "Тор" з боєприпасами
16:26
Окупанти Севастополя сподіваються, що посилення ППО захистить їх від ударів
16:01
Україна підписала близько 20 угод та меморандумів з французькими оборонними виробниками
15:44
Уже майже 93 тисячі вірмен залишили Карабах, ЄС виступив із заявою
15:36
На Дніпропетровщині довічно ув’язнили чоловіка, який зґвалтував 8-річну дівчинку
15:33
Мінвідновлення провело антикорупційне навчання для менеджменту держпідприємств
15:32
Росіянам дозволили виступати на Паралімпіаді-2024 
15:12
фотоПонад 50 людей загинули внаслідок вибухів у мечетях Пакистану
15:04
Київ відповів Орбану: Україна не змінювала межі своєї території 
Усі новини...
Реклама: