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Удар по штабу оккупантов в Мелитополе: СМИ показали место попадания

Станислав ПогориловСреда, 20 сентября 2023, 17:03
Удар по штабу оккупантов в Мелитополе: СМИ показали место попадания
Иллюстративное фото горсовета Мелитополя

Журналисты "Радио Свобода" показали на спутниковом снимке, куда именно попали защитники, ударив по штабу российских захватчиков в оккупированном Мелитополе.

Источник: "Радио Свобода"

Детали: Сообщается, что, судя по снимку, атака была осуществлена на один из цехов завода "Автоколорлит", который ориентировочно находится в 5 километрах от центра города.

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Мэр города Иван Федоров тогда заявлял, что в этом районе было "громче всего". В то же время оккупанты заявляли о якобы работе ПВО.

Что предшествовало: По данным Страткома, утром 19 сентября украинские военные атаковали штаб российских захватчиков в районе оккупированного Мелитополя в Запорожской области.

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Темы: МелитопольвойнаУкраинаРосcия
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