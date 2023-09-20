Удар по штабу оккупантов в Мелитополе: СМИ показали место попадания

Журналисты "Радио Свобода" показали на спутниковом снимке, куда именно попали защитники, ударив по штабу российских захватчиков в оккупированном Мелитополе.

Источник: "Радио Свобода"

Детали: Сообщается, что, судя по снимку, атака была осуществлена на один из цехов завода "Автоколорлит", который ориентировочно находится в 5 километрах от центра города.

Реклама:

Мэр города Иван Федоров тогда заявлял, что в этом районе было "громче всего". В то же время оккупанты заявляли о якобы работе ПВО.

Что предшествовало: По данным Страткома, утром 19 сентября украинские военные атаковали штаб российских захватчиков в районе оккупированного Мелитополя в Запорожской области.