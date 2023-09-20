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Суд у РФ заочно дав журналісту Муждабаєву 6 років в'язниці, той подякував російському "рейху"

Валентина РоманенкоСереда, 20 вересня 2023, 17:07
Суд у РФ заочно дав журналісту Муждабаєву 6 років в'язниці, той подякував російському рейху
Айдер Муждабаєв. фото Instagram aaronchamski

У Росії Другий західний окружний військовий суд заочно засудив одного з керівників кримськотатарського телеканала ATR Айдера Муждабаєва до шести років позбавлення волі за "заклики до тероризму".

Джерело: російське видання ТАСС із посиланням на суд, Муждабаєв у соцмережі Х

Дослівно: "Суд визнав винним Муждабаєва за ч. 2 ст. 205.2 КК РФ (публічні заклики до здійснення терористичної діяльності, публічне виправдання тероризму або пропаганда тероризму) та засудив його до шести років позбавлення волі заочно з відбуванням покарання у виправній колонії загального режиму і позбавленням права адмініструвати сайти на строк чотири роки".

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Деталі: Раніше МВС Росії оголосило журналіста у федеральний розшук.

Причиною кримінального переслідування в РФ став його пост 2018 року у Facebook.

Сам журналіст, який з 2015 року живе і працює в Україні, іронічно відреагував на цю новину на своєму мікроблозі в соцмережі Х (колишній Twitter).

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Пряма мова: "Сумна новина з рейху прийшла... Я засмучений. Мало дали. Я розраховував за підсумками своїх русофобських злочинів років на вісім мінімум... Але все ж таки ваєнним судом. Тож відповім на це ваєннимі злочинами. Рейх, дякую за довіру!".

Що передувало: У травні 2020 року заступник генерального директора телеканала ATR журналіст Айдер Муждабаєв заявив, що в Росії його офіційно визнали терористом.

Теми: Росія
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