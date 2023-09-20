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Суд в РФ заочно дал журналисту Муждабаеву 6 лет тюрьмы, тот поблагодарил российский "рейх"

Валентина РоманенкоСреда, 20 сентября 2023, 17:07
Суд в РФ заочно дал журналисту Муждабаеву 6 лет тюрьмы, тот поблагодарил российский рейх
Айдер Муждабаев. фото Instagram aaronchamski

В России Второй западный окружной военный суд заочно приговорил одного из руководителей крымскотатарского телеканала ATR Айдера Муждабаева к шести годам лишения за "призывы к терроризму".

Источник: российское издание ТАСС со ссылкой на суд, Муждабаев в соцсети Х

Дословно: "Суд признал виновным Муждабаева по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма) и приговорил его к шести годам лишения свободы заочно с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима и лишением права администрировать сайты на срок четыре года".

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Детали: Ранее МВД России объявило журналиста в федеральный розыск.

Причиной уголовного преследования в РФ стал его пост в 2018 году в Facebook.

Сам журналист, который с 2015 года живет и работает в Украине иронично отреагировал на эту новость на своем микроблоге в соцсети Х (бывший Twitter).

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Прямая речь: Печальная новость из рейха пришла... Я расстроен. Мало дали. Я рассчитывал по итогам своих русофобских преступлений лет на восемь минимум... Но все же военным судом. Так что отвечу на это военными преступлениями. Рейх, спасибо за доверие!".

Что предшествовало: В мае 2020 года заместитель генерального директора телеканала ATR журналист Айдер Муждабаев заявил, что в России его официально признали террористом.

Темы: Росcия
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