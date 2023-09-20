ЗСУ завдали успішного удару по командному пункту ЧФ РФ у Севастополі – Стратком

Збройні сили України підтверджують, що вранці 20 вересня завдали успішного удару по командному пункту Чорноморського флоту РФ поблизу Севастополя.

Джерело: центр стратегічних комунікацій апарату головнокомандувача ЗСУ в соцмережах

Дослівно: "Вранці 20 вересня ЗСУ завдали успішного удару по командному пункту Чорноморського флоту окупантів біля Верхньосадового поблизу тимчасово окупованого Севастополя. Слава Збройним силам України!".

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Що передувало: ЗМІ та Telegram-канали повідомляли про приліт по військовій частині під тимчасово окупованим Севастополем.