ВСУ нанесли успешный удар по командному пункту ЧФ РФ в Севастополе – Стратком
Среда, 20 сентября 2023, 18:00
Вооруженные силы Украины подтверждают, что утром 20 сентября нанесли успешный удар по командному пункту Черноморского флота РФ вблизи Севастополя.
Источник: центр стратегических коммуникаций аппарата главнокомандующего ВСУ в соцсетях
Дословно: "Утром 20 сентября ВСУ нанесли успешный удар по командному пункту Черноморского флота оккупантов возле Верхнесадового вблизи временно оккупированного Севастополя. Слава Вооруженным силам Украины!".
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Что предшествовало: СМИ и Telegram-каналы сообщали о прилете по воинской части под временно оккупированным Севастополем.