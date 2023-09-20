ВСУ нанесли успешный удар по командному пункту ЧФ РФ в Севастополе – Стратком

Вооруженные силы Украины подтверждают, что утром 20 сентября нанесли успешный удар по командному пункту Черноморского флота РФ вблизи Севастополя.

Источник: центр стратегических коммуникаций аппарата главнокомандующего ВСУ в соцсетях

Дословно: "Утром 20 сентября ВСУ нанесли успешный удар по командному пункту Черноморского флота оккупантов возле Верхнесадового вблизи временно оккупированного Севастополя. Слава Вооруженным силам Украины!".

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Что предшествовало: СМИ и Telegram-каналы сообщали о прилете по воинской части под временно оккупированным Севастополем.