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ВСУ нанесли успешный удар по командному пункту ЧФ РФ в Севастополе – Стратком

Валентина РоманенкоСреда, 20 сентября 2023, 18:00
ВСУ нанесли успешный удар по командному пункту ЧФ РФ в Севастополе – Стратком
скриншот

Вооруженные силы Украины подтверждают, что утром 20 сентября нанесли успешный удар по командному пункту Черноморского флота РФ вблизи Севастополя.

Источник: центр стратегических коммуникаций аппарата главнокомандующего ВСУ в соцсетях

Дословно: "Утром 20 сентября ВСУ нанесли успешный удар по командному пункту Черноморского флота оккупантов возле Верхнесадового вблизи временно оккупированного Севастополя. Слава Вооруженным силам Украины!".

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Что предшествовало: СМИ и Telegram-каналы сообщали о прилете по воинской части под временно оккупированным Севастополем.

Темы: Севастопольконтрнаступлениевойна
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