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Понад 53 тисячі гривень: ВАКС обрав запобіжний захід депутатці Марченко

Тетяна ОлійникСереда, 20 вересня 2023, 18:33
Понад 53 тисячі гривень: ВАКС обрав запобіжний захід депутатці Марченко
ЛЮДМИЛА МАРЧЕНКО, ФОТО: СЛУГА НАРОДУ

Вищий антикорупційний суд визначив 53 600 гривень застави з покладанням низки обов'язків народній депутатці від фракції "Слуги народу" Людмилі Марченко, яку підозрюють в отриманні хабаря.

Джерело: Спеціалізована антикорупційна прокуратура

Деталі: У САП не вказують прізвище політика, проте з деталей справи зрозуміло, що йдеться про нардепку Марченко

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Дослівно: "20 вересня 2023 року слідчий суддя ВАКС за клопотанням детективів НАБУ, погодженим Генеральним прокурором, обрав запобіжний захід чинному народному депутату, яка спільно зі своєю помічницею за грошову винагороду обіцяла громадянам забезпечити прийняття уповноваженим особами обласної військової адміністрації рішення про дозвіл на виїзд за межі України, а також внесення відповідних відомостей до Інформаційної системи "Шлях".

На сьогодні встановлено два епізоди протиправної діяльності нардепа та її помічниці, а саме отримання 11,3 тис. доларів США від двох громадян за безперешкодний перетин кордону".

Деталі: Суд застосував до підозрюваної запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 53,6 тис. грн. Це максимальний розмір застави, передбачений законом для такого злочину.

ВІДЕО ДНЯ

Також на указану підозрюваному поклали обов’язки: прибувати до детектива, прокурора та суду за кожною вимогою; повідомляти їх про зміну свого місця проживання та роботи; утримуватися від спілкування зі свідками, а також іншими підозрюваними у справі; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в’їзд в Україну.

Передісторія:

  • 11 липня Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про підозру депутатці Марченко та її помічниці. Жінок звинувачують у тому, що за хабар 2800 доларів вони допомагали чоловіку незаконно виїхати за кордон.
  • НАБУ оприлюднило частину доказів, зокрема розмови фігурантів, де обговорюються деталі махінації. На відео зафіксовано також момент передачі грошей помічницею нардепці та як Марченко намагалась позбутися речових доказів, викинувши долари за паркан свого обійстя.
  • 26 липня співрозмовник УП, наближений до слідства, повідомляв, що запобіжний захід стосовно Марченко не обирали, бо вона перебуває у медзакладі.

Теми: Слуга народусудпрокуратуракорупція
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