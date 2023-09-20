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Более 53 тысяч гривен: ВАКС избрал меру пресечения депутатке Марченко

Татьяна ОлейникСреда, 20 сентября 2023, 18:33
Более 53 тысяч гривен: ВАКС избрал меру пресечения депутатке Марченко
ЛЮДМИЛА МАРЧЕНКО, ФОТО: СЛУГА НАРОДА

Высший антикоррупционный суд определил 53 600 гривен залога с возложением ряда обязанностей народной депутатке от фракции "Слуги народа" Людмиле Марченко, подозреваемой в получении взятки.

Источник: Специализированная антикоррупционная прокуратура

Детали: В САП не указывают фамилию политика, однако из деталей дела понятно, что речь идет о нардепке Марченко

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Дословно: "20 сентября 2023 года следователь судья ВАКС по ходатайству детективов НАБУ, согласованному Генеральным прокурором, избрал меру пресечения действующему народному депутату, которая совместно со своей помощницей за денежное вознаграждение обещала гражданам обеспечить принятие уполномоченным лицами областной военной администрации решения о разрешении Украины, а также внесение соответствующих сведений в Информационную систему "Шлях".

На сегодня установлены два эпизода противоправной деятельности нардепа и ее помощницы, а именно получение 11,3 тыс. долларов США от двух граждан за беспрепятственное пересечение границы".

Детали: Суд применил к подозреваемой меру пресечения в виде залога в размере 53,6 тыс. грн. Это максимальный размер залога, предусмотренный законом такого преступления.

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Также на указанную подозреваемому возложили обязанности: прибывать в детектив, прокурор и суд по каждому требованию; сообщать их об изменении своего места жительства и работы; воздерживаться от общения со свидетелями, а также другими подозреваемыми по делу; сдать на хранение в соответствующие органы государственной власти свой паспорт (паспорта) для выезда за границу, другие документы, дающие право на выезд из Украины и въезд в Украину.

Предистория:

  • 11 июля Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщили о подозрении депутату Верховной Рады из фракции "Слуга народа" Людмиле Марченко и ее помощнице. Женщин обвиняют в том, что за взятку 2800 долларов они помогали мужчине незаконно выехать за границу.
  • НАБУ обнародовало часть доказательств, в частности разговоры фигурантов, где обсуждаются детали махинации. На видео зафиксирован также момент передачи денег помощницей нардепу и как Марченко пыталась избавиться от вещественных доказательств, выбросив доллары за забор своего двора.
  • 26 июля собеседник УП, приближенный к следствию, сообщал, что меру пресечения в отношении Марченко не выбирали, поскольку она находится в медучреждении.

Темы: Слуга народасудпрокуратуракоррупция
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