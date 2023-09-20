Зеленский обсудил приоритеты со спецпредставителем США по восстановлению Украины

Президент Владимир Зеленский в Нью-Йорке в среду впервые встретился со специальным представителем президента США по вопросам восстановления Украины Пенни Прицкер и обсудил с ней приоритетные для восстановления области страны, а также поддержку наиболее перспективных отраслей украинской экономики.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Офис президента

Прямая речь: "Отметил важность участия американского бизнеса в восстановлении украинской инфраструктуры, поврежденной российской агрессией: школ, детских садов, жилых домов и энергетических объектов".

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Детали: Зеленский также призвал компании из США присоединиться к восстановлению украинской энергетической системы.

Что предшествовало:

О назначении Пенни Прицкер спецпредставителем по вопросам восстановления Украины президент США Джо Байден объявил 14 сентября.

Ее полномочия охватывают работу с органами власти Украины, США и партнеров, а также с частным сектором.

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