Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Зеленский обсудил приоритеты со спецпредставителем США по восстановлению Украины

"Европейская правда", "Украинская правда"Среда, 20 сентября 2023, 21:28
Зеленский обсудил приоритеты со спецпредставителем США по восстановлению Украины
Владимир Зеленский, Пенни Прицкер, фото: пресс-служба ОП

Президент Владимир Зеленский в Нью-Йорке в среду впервые встретился со специальным представителем президента США по вопросам восстановления Украины Пенни Прицкер и обсудил с ней приоритетные для восстановления области страны, а также поддержку наиболее перспективных отраслей украинской экономики.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Офис президента

Прямая речь: "Отметил важность участия американского бизнеса в восстановлении украинской инфраструктуры, поврежденной российской агрессией: школ, детских садов, жилых домов и энергетических объектов".

Реклама:

Детали: Зеленский также призвал компании из США присоединиться к восстановлению украинской энергетической системы.

Что предшествовало:

  • О назначении Пенни Прицкер спецпредставителем по вопросам восстановления Украины президент США Джо Байден объявил 14 сентября.
  • Ее полномочия охватывают работу с органами власти Украины, США и партнеров, а также с частным сектором.

Читайте также интервью Прицкер: "Теперь, чтобы Украина получала средства, США будут выдвигать условия по реформам".

ВИДЕО ДНЯ
Темы: УкраинавойнаСША
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Ночная атака: Россия запускала дроны из Крыма, основной удар пришелся на Херсонщину

В Киеве количество жертв массированной атаки России достигло 13 человек

Владелец "Global Spirits" о подозрении СБУ: Надеюсь, это ошибка, а не рейдерство

Россия хочет "конкретных доказательств" от Польши по ракете, прежде чем давать объяснения

В Запорожье, Днепре и Одессе – день траура. В Запорожье от атаки погибли 9 человек

ISW: Россия продолжит наносить широкомасштабные удары по Украине

Все новости...
Украина
Деньги на отстройку дорог и мостов Агентство восстановления будет искать за пределами Украины
Военная помощь Украине без ATACMS: СМИ узнали, что войдет в новый пакет США
Аграрии уже возобновили работы на 120 тысяч гектаров разминированных земель: это треть от плана
Последние новости
11:00
Главные экономические новости 2023 года
10:47
Начался первый метеорный поток 2024: где увидят звездопад
10:45
В Киеве количество жертв массированной атаки России достигло 13 человек
10:37
Поезда из Британии в Европу под Ла-Маншем отменили из-за подтопления вблизи Лондона
10:33
По всей Украине воздушная тревога из-за взлета носителя "Кинжалов"
10:16
В Сербии проводят перевыборы на 30 избирательных участках
10:13
Владелец "Global Spirits" о подозрении СБУ: Надеюсь, это ошибка, а не рейдерство
10:04
Сын должен появиться на свет 24 февраля. История военных, которые встретили любовь на войне
09:38
Минобороны РФ заявило о попытке атаковать Крым беспилотным катером
09:28
Россия хочет "конкретных доказательств" от Польши по ракете, прежде чем давать объяснения
Все новости...
Реклама: