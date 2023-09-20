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Зеленский обсудил приоритеты со спецпредставителем США по восстановлению Украины

"Европейская правда", "Украинская правда"Среда, 20 сентября 2023, 21:28
Зеленский обсудил приоритеты со спецпредставителем США по восстановлению Украины
Владимир Зеленский, Пенни Прицкер, фото: пресс-служба ОП

Президент Владимир Зеленский в Нью-Йорке в среду впервые встретился со специальным представителем президента США по вопросам восстановления Украины Пенни Прицкер и обсудил с ней приоритетные для восстановления области страны, а также поддержку наиболее перспективных отраслей украинской экономики.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Офис президента

Прямая речь: "Отметил важность участия американского бизнеса в восстановлении украинской инфраструктуры, поврежденной российской агрессией: школ, детских садов, жилых домов и энергетических объектов".

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Детали: Зеленский также призвал компании из США присоединиться к восстановлению украинской энергетической системы.

Что предшествовало:

  • О назначении Пенни Прицкер спецпредставителем по вопросам восстановления Украины президент США Джо Байден объявил 14 сентября.
  • Ее полномочия охватывают работу с органами власти Украины, США и партнеров, а также с частным сектором.

Читайте также интервью Прицкер: "Теперь, чтобы Украина получала средства, США будут выдвигать условия по реформам".

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Темы: УкраинавойнаСША
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