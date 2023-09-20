Україна налаштована на поглиблення співпраці з країнами Латинської Америки – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський на зустрічі з президентом Республіки Чилі Габріелем Боричем у Нью-Йорку наголосив на поглиблення співпраці з державами Латинської Америки.

Джерело: Офіс Президента

Деталі: Президенти обговорили можливість організації саміту Україна – Латинська Америка для подальшого зближення країн.

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Зеленський також наголосив на важливості повноцінного залучення Чилі до реалізації Української формули миру та участі країни в майбутньому Глобальному саміті миру.

Пряма мова Зеленського: "Дякую за вашу позицію щодо підтримки наших людей, нашого суверенітету й територіальної цілісності. Дуже важливо, що ви підтримуєте наші резолюції в ООН".

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