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Україна налаштована на поглиблення співпраці з країнами Латинської Америки – Зеленський

Тетяна ОлійникСереда, 20 вересня 2023, 23:37
Україна налаштована на поглиблення співпраці з країнами Латинської Америки – Зеленський
Зеленський провів зустріч із Президентом Чилі. Фото ОП

Президент України Володимир Зеленський на зустрічі з президентом Республіки Чилі Габріелем Боричем у Нью-Йорку наголосив на поглиблення співпраці з державами Латинської Америки.

Джерело: Офіс Президента

Деталі: Президенти обговорили можливість організації саміту Україна – Латинська Америка для подальшого зближення країн.

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Зеленський також наголосив на важливості повноцінного залучення Чилі до реалізації Української формули миру та участі країни в майбутньому Глобальному саміті миру.

Пряма мова Зеленського: "Дякую за вашу позицію щодо підтримки наших людей, нашого суверенітету й територіальної цілісності. Дуже важливо, що ви підтримуєте наші резолюції в ООН".

Передісторія

ВІДЕО ДНЯ
  • Зеленський 20 вересня уперше зустрівся зі спеціальною представницею президента США з питань відновлення України Пенні Пріцкер та обговорив з нею пріоритетні для відбудови області країни, а також підтримку найбільш перспективних галузей української економіки.

Теми: ЗеленськийООН
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