Україна налаштована на поглиблення співпраці з країнами Латинської Америки – Зеленський
Середа, 20 вересня 2023, 23:37
Президент України Володимир Зеленський на зустрічі з президентом Республіки Чилі Габріелем Боричем у Нью-Йорку наголосив на поглиблення співпраці з державами Латинської Америки.
Джерело: Офіс Президента
Деталі: Президенти обговорили можливість організації саміту Україна – Латинська Америка для подальшого зближення країн.
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Зеленський також наголосив на важливості повноцінного залучення Чилі до реалізації Української формули миру та участі країни в майбутньому Глобальному саміті миру.
Пряма мова Зеленського: "Дякую за вашу позицію щодо підтримки наших людей, нашого суверенітету й територіальної цілісності. Дуже важливо, що ви підтримуєте наші резолюції в ООН".
Передісторія:
ВІДЕО ДНЯ
- Зеленський 20 вересня уперше зустрівся зі спеціальною представницею президента США з питань відновлення України Пенні Пріцкер та обговорив з нею пріоритетні для відбудови області країни, а також підтримку найбільш перспективних галузей української економіки.