Украина настроена на углубление сотрудничества со странами Латинской Америки – Зеленский
Среда, 20 сентября 2023, 23:37
Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с президентом Республики Чили Габриэлем Боричем в Нью-Йорке отметил углубление сотрудничества с государствами Латинской Америки.
Источник: Офис Президента
Детали: Президенты обсудили возможность организации саммита Украина – Латинская Америка для дальнейшего сближения стран.
Реклама:
Зеленский также отметил важность полноценного привлечения Чили к реализации Украинской формулы мира и участию страны в предстоящем Глобальном саммите мира.
Прямая речь Зеленского: "Спасибо за вашу позицию по поддержке наших людей, нашего суверенитета и территориальной целостности. Очень важно, что вы поддерживаете наши резолюции в ООН".
Предистория:
ВИДЕО ДНЯ
- Зеленский 20 сентября впервые встретился со специальным представителем президента США по вопросам восстановления Украины Пенни Прицкер и обсудил с ней приоритетные для восстановления области страны, а также поддержку наиболее перспективных отраслей украинской экономики.