Украина настроена на углубление сотрудничества со странами Латинской Америки – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с президентом Республики Чили Габриэлем Боричем в Нью-Йорке отметил углубление сотрудничества с государствами Латинской Америки.

Источник: Офис Президента

Детали: Президенты обсудили возможность организации саммита Украина – Латинская Америка для дальнейшего сближения стран.

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Зеленский также отметил важность полноценного привлечения Чили к реализации Украинской формулы мира и участию страны в предстоящем Глобальном саммите мира.

Прямая речь Зеленского: "Спасибо за вашу позицию по поддержке наших людей, нашего суверенитета и территориальной целостности. Очень важно, что вы поддерживаете наши резолюции в ООН".

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