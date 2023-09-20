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Украина настроена на углубление сотрудничества со странами Латинской Америки – Зеленский

Татьяна ОлейникСреда, 20 сентября 2023, 23:37
Украина настроена на углубление сотрудничества со странами Латинской Америки – Зеленский
Зеленский провел встречу с президентом Чили. Фото ОП

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с президентом Республики Чили Габриэлем Боричем в Нью-Йорке отметил углубление сотрудничества с государствами Латинской Америки.

Источник: Офис Президента

Детали: Президенты обсудили возможность организации саммита Украина – Латинская Америка для дальнейшего сближения стран.

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Зеленский также отметил важность полноценного привлечения Чили к реализации Украинской формулы мира и участию страны в предстоящем Глобальном саммите мира.

Прямая речь Зеленского: "Спасибо за вашу позицию по поддержке наших людей, нашего суверенитета и территориальной целостности. Очень важно, что вы поддерживаете наши резолюции в ООН".

Предистория:

ВИДЕО ДНЯ
  • Зеленский 20 сентября впервые встретился со специальным представителем президента США по вопросам восстановления Украины Пенни Прицкер и обсудил с ней приоритетные для восстановления области страны, а также поддержку наиболее перспективных отраслей украинской экономики.

Темы: ЗеленскийООН
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