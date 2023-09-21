Росіяни повідомляють, що дрони атакували Орловську область
Четвер, 21 вересня 2023, 03:46
Губернатор Орловської області РФ Андрій Кличков заявив, що 2 дрони атакували об'єкти російського паливно-енергетичного комплексу на території області, але їх вдалося збити.
Джерело: Кличков у Telegram
Дослівно: "Вночі на території Орловської області знешкоджено два безпілотні літальні апарати, які здійснювали спроби атаки об'єктів паливно-енергетичного комплексу.
Реклама:
За попередніми даними, пошкоджень і постраждалих немає. Співробітниками правоохоронного блоку проводяться необхідні заходи, ситуація перебуває під контролем".
Що було раніше: Перед цим Міноборони Росії повідомило, що вночі безпілотники атакували окупований Крим, 22 начебто були збиті ППО.
Нагадаємо:
ВІДЕО ДНЯ
- 17 вересня в російській Орловській області загорілась нафтобаза після атаки безпілотника.