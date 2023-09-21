Росіяни повідомляють, що дрони атакували Орловську область

Губернатор Орловської області РФ Андрій Кличков заявив, що 2 дрони атакували об'єкти російського паливно-енергетичного комплексу на території області, але їх вдалося збити.

Джерело: Кличков у Telegram

Дослівно: "Вночі на території Орловської області знешкоджено два безпілотні літальні апарати, які здійснювали спроби атаки об'єктів паливно-енергетичного комплексу.

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За попередніми даними, пошкоджень і постраждалих немає. Співробітниками правоохоронного блоку проводяться необхідні заходи, ситуація перебуває під контролем".

Що було раніше: Перед цим Міноборони Росії повідомило, що вночі безпілотники атакували окупований Крим, 22 начебто були збиті ППО.

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