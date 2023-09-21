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Россияне сообщают, что дроны атаковали Орловскую область

Алена МазуренкоЧетверг, 21 сентября 2023, 03:46

Губернатор Орловской области РФ Андрей Кличков заявил, что 2 дрона атаковали объекты российского топливно-энергетического комплекса на территории области, но их удалось сбить.

Источник: Кличков в Telegram

Дословно: "Ночью на территории Орловской области обезврежены два беспилотных летательных аппарата, которые осуществляли попытки атаки объектов топливно-энергетического комплекса.

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По предварительным данным, повреждений и пострадавших нет. Сотрудниками правоохранительного блока проводятся необходимые мероприятия, ситуация находится под контролем".

Что было раньше: Перед этим Минобороны России сообщило, что ночью беспилотники атаковали оккупированный Крым, 22 якобы были сбиты ПВО.

Напомним:

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Темы: Росcиябеспилотники
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