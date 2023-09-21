Россияне сообщают, что дроны атаковали Орловскую область
Четверг, 21 сентября 2023, 03:46
Губернатор Орловской области РФ Андрей Кличков заявил, что 2 дрона атаковали объекты российского топливно-энергетического комплекса на территории области, но их удалось сбить.
Источник: Кличков в Telegram
Дословно: "Ночью на территории Орловской области обезврежены два беспилотных летательных аппарата, которые осуществляли попытки атаки объектов топливно-энергетического комплекса.
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По предварительным данным, повреждений и пострадавших нет. Сотрудниками правоохранительного блока проводятся необходимые мероприятия, ситуация находится под контролем".
Что было раньше: Перед этим Минобороны России сообщило, что ночью беспилотники атаковали оккупированный Крым, 22 якобы были сбиты ПВО.
Напомним:
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- 17 сентября в российской Орловской области загорелась нефтебаза после атаки беспилотника.