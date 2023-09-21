В Україні оголошували повітряну тривогу: ракети рухались зі сходу
В більшості областей України оголошували повітряну тривогу через пуски крилатих ракет з літаків Ту-95МС
Джерело: Повітряні сили
Оновлено: Станом на 6.47 повітряну тривогу скасували в усіх областях України. Вибухи лунали в Києвській та ще 5 областях країни. Уламки збитих ракет наробили лиха.
Дослівно: "Ракетна небезпека в областях, де оголошена тривога.
Загроза пусків крилатих ракет з літаків Ту-95МС. Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги".
Деталі: Тривогу оголосили на сході, півночі та в центральних областях України.
Група ракет рухалась зі сходу у південно-західному напрямку, але у відомстві попереджають, що курс може змінюватись. Ракети рухаються у напрямку Черкащини. Мешканців Черкас закликають спуститись в укриття.
Голова Черкаської ОВА повідомив, що в області працює ППО.
Друга група ракет рухається з Чернігівщини в сторону Київської області.
Третя група ракет рухається зі сходу у південно-західному напрямку. Загроза для Дніпропетровської та Кіровоградської областей.
Загроза для Кіровоградської, Черкаської та Вінницької областей. Повідомляють, що крилаті ракети прямують у напрямку Вінниччини.
Станом на 05.53 повітряна тривога розширилася територією всієї країни.
Раніше Повітряні сили повідомили, що зафіксували виліт 8 бортів Ту-95МС з аеродрому "Оленья" (Мурманська область) та попередили про небезпеку ракетної загрози.