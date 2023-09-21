В Украине объявляли воздушную тревогу: ракеты двигались с востока

В большинстве областей Украины объявляли воздушную тревогу из-за пусков крылатых ракет с самолетов Ту-95МС

Источник: Воздушные силы

Обновлено: По состоянию на 6.47 воздушную тревогу отменили во всех областях Украины. Взрывы раздавались в Киевской и еще 5 областях страны. Обломки сбитых ракет наделали беды.

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Дословно: "Ракетная опасность в областях, где объявлена тревога.

Угроза пусков крылатых ракет с самолетов Ту-95МС. Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги".

Детали: Сейчас тревогу объявили на востоке, севере и в центральных областях Украины.

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Группа ракет двигалась с востока в юго-западном направлении, но в ведомстве предупреждают, что курс может меняться. Ракеты движутся в направлении Черкасской области. Жителей Черкасс призывают спуститься в укрытие.

Председатель Черкасской ОГА сообщил, что в области работает ППО.

Вторая группа ракет движется с Черниговщины в сторону Киевской области.

Третья группа ракет движется с востока в юго-западном направлении. Угроза для Днепропетровской и Кировоградской областей.

Угроза для Кировоградской, Черкасской и Винницкой областей. Сообщают, что крылатые ракеты движутся в направлении Винницкой области.

По состоянию на 05.53 воздушная тревога расширилась по территории всей страны.

КАРТА ТРЕВОГ ПО СОСТОЯНИЮ НА 05.55

Ранее Воздушные силы сообщили, что зафиксировали вылет 8 бортов Ту-95МС с аэродрома "Оленья" (Мурманская область) и предупредили об опасности ракетной угрозы.